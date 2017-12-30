Kılıçdaroğlu: Bir CHP'li çıkıp 'Ben ne olacağım?' derse derhal istifa etsin

CHP Adana İl Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
#Canlı: #CHP Genel Başkanı #KemalKılıçdaroğlu, partisinin Adana il kongresinde konuşuyor https://t.co/y2Xn5gK0bi— AA Canlı (@AACanli) December 30, 2017
- Şu anda çiftçimiz bitmiş vaziyette. En büyük şikayet onlardan geliyor. Ben size söz veriyorum seni içinde bulunduğun bataktan ben çıkarıp kurtaracağım.
- Asgari ücret açıklandı, 1404 liraydı 1603 liraya çıktı. Dedik ki 2000 lira olsun. Madem yüzde 11 büyüme var bu verdiğin rakam nedir? 3 çocuklu evli birinin eline geçecek para 1709 lira. Ankara’daki beylerin vicdanına sesleniyorum: 1709 lirayla siz geçinebiliyor musunuz? Arabaya uçağa para vermiyorsunuz. Emin olun bu Ankara’da oturanlarda vicdan yok vicdan.© AA/ Volkan Furuncu
- 'Senin asgari ücretin net 1500 TL olmalı' dediğim zaman kıyameti kopardılar. Her türlü lükse para var, asgari ücretliye yok. Biz saraylardan keseceğiz, asgari ücretliye net 2000 TL vereceğiz.
- 2019 önce yerel seçim… Adana'yı, Mersin'i, Balıkesir'i, Antalya'yı, Ankara'yı, Bursa'yı, İstanbul'u alacağız. Sosya bir devlet nasıl oluyormuş bütün dünyaya göstereceğiz.
- Bir CHP'li çıkar "Ben ne olacağım?" derse derhal CHP'den istifa etsin. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönen insanların hiçbirisi bu partide bir yere gelemeyecek.
- Bu partide bir kişi eğer bir davanın insanı değilse bu partide işi yoktur. Bizim sorumluluğumuz diğer partilerin sorumluluğuna benzemez. Biz savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Biz Mustafa Kemal'in partisiyiz. Sorun varsa çözümü bizdedir.
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