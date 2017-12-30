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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Bir CHP'li çıkıp 'Ben ne olacağım?' derse derhal istifa etsin

    © AA/ Evrim Aydın
    Türkiye
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    Adana İl Kongresi'nde yeni asgari ücreti eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu "Ankara’daki beylerin vicdanına sesleniyorum: 1709 lirayla siz geçinebiliyor musunuz?" diye sordu. Partililerine de seslenen Kılıçdaroğlu "Bir CHP'li 'Ben ne olacağım?' derse derhal istifa etsin. Birbirine sırtını dönen insanlar bu partide bir yere gelemeyecek" dedi.

    CHP Adana İl Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    • Şu anda çiftçimiz bitmiş vaziyette. En büyük şikayet onlardan geliyor. Ben size söz veriyorum seni içinde bulunduğun bataktan ben çıkarıp kurtaracağım.
    • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
      © AA/ Volkan Furuncu
      Yeni asgari ücret, net bin 603 lira
      Asgari ücret açıklandı, 1404 liraydı 1603 liraya çıktı. Dedik ki 2000 lira olsun. Madem yüzde 11 büyüme var bu verdiğin rakam nedir? 3 çocuklu evli birinin eline geçecek para 1709 lira. Ankara’daki beylerin vicdanına sesleniyorum: 1709 lirayla siz geçinebiliyor musunuz? Arabaya uçağa para vermiyorsunuz. Emin olun bu Ankara’da oturanlarda vicdan yok vicdan.
    • 'Senin asgari ücretin net 1500 TL olmalı' dediğim zaman kıyameti kopardılar. Her türlü lükse para var, asgari ücretliye yok. Biz saraylardan keseceğiz, asgari ücretliye net 2000 TL vereceğiz.
    • Enis Berberoğlu
      © AA/
      Enis Berberoğlu davasının heyeti değişti
      Gece yarısı hakim değiştiriyorlar. Neymiş benimle ilgili açılan tazminat davalarına başka bir hakim atıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu çekinecek bir daha laflar etmeyecek. Siz kim oluyorsunuz da beni korkutmayı cesaret ediyorsunuz? İster hakimi ister savcıyı değiştir ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Sen hakiminle savcınla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Hakiminle, savcınla gel, kiminle gelirsen gel çekinmeyiz korkmayız. Cesaretin varsa çıkarsın karşıma. Çıkamaz, cesaretin yoktur.
    • 2019 önce yerel seçim… Adana'yı, Mersin'i, Balıkesir'i, Antalya'yı, Ankara'yı, Bursa'yı, İstanbul'u alacağız. Sosya bir devlet nasıl oluyormuş bütün dünyaya göstereceğiz.
    • Süleyman Erdoğan
      © Fotoğraf: DHA
      Tutuklu eski kaymakam: 'Bekle vali yapacağız' dediler, ortada kaldım
      Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın bu ülkenin insanları var iyi insanları var aydınları var. Biz asla ve asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Her yerde mücadele edeceğiz size sözüm söz gerekirse önce o bedeli bu ülke için ben ödeyeceğim. Bedel ödemekten kaçınmayacağız.
    • Bir CHP'li çıkar "Ben ne olacağım?" derse derhal CHP'den istifa etsin. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönen insanların hiçbirisi bu partide bir yere gelemeyecek.
    • Bu partide bir kişi eğer bir davanın insanı değilse bu partide işi yoktur. Bizim sorumluluğumuz diğer partilerin sorumluluğuna benzemez. Biz savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Biz Mustafa Kemal'in partisiyiz. Sorun varsa çözümü bizdedir.
    Etiketler:
    Asgari ücret, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Adana
    Topluluk kurallarıTartışma
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