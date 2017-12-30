Kılıçdaroğlu: Bir CHP'li çıkıp 'Ben ne olacağım?' derse derhal istifa etsin

Adana İl Kongresi'nde yeni asgari ücreti eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu "Ankara’daki beylerin vicdanına sesleniyorum: 1709 lirayla siz geçinebiliyor musunuz?" diye sordu. Partililerine de seslenen Kılıçdaroğlu "Bir CHP'li 'Ben ne olacağım?' derse derhal istifa etsin. Birbirine sırtını dönen insanlar bu partide bir yere gelemeyecek" dedi.