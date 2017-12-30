Erdoğan: Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımız nasıl katıldı? Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'daki konuşmasında, 'sivillere ceza muafiyeti' ve FETÖ sanıklarına tek tip kıyafet uygulaması getiren son KHK'yı eleştirenlere seslendi. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Ya sen ne cins adamsın be?" diye sordu, "İçimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Aynı dava arkadaşı değil miyiz?" ifadelerini kullandı.