Erdoğan: Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımız nasıl katıldı? Yazıklar olsun

AK Parti Kastamonu İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:
- Ana muhalefetin maalesef bugün başındaki zatın (CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu) bu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit edilen 34 vatandaşımızın değil de onları alçakça şehit eden katillerin yanında saf tuttuğunu görüyoruz. Söylediği şeye bak, tek tip elbiseyle ilgili. "Onların yakınları yok mu, onları o halde gördükleri zaman ne yapacaklar, üzülmeyecek mi, şöyle olmayacak mı, böyle olmayacak mı?" diyor. Ya sen ne cins adamsın be?© AA/ Muzaffer Çağlıyaner
- Milletim seni iyi tanıyor. Nasıl yalancı olduğunu da çok iyi biliyor. Bu kişi hayatının hiçbir döneminde milletimizin, devletimizin hakkını hukukunu savunmamıştır. Hep fitnenin, ayrıştırmanın peşinde olmuştur. Tüm terör örgütlerine destek vermiştir. PKK'nın destek verdikleriyle kol kola yürüyen kişi değil mi? Onlar destek verdi, güya Hakkari'de miting yaptı. Bu iş yürek işi. Bu öyle lafla yürümüyor.
- Yüzümüze başka konuşulmasından, gözümüzün önünde başka işler yapılmasından bıktık usandık. Dürüst olun. Bunlarda dürüstlük yok. Bizzat şahsıma bölgedeki örgütlere silah verilmeyeceği söylendiği günden beri 4 bini aşkın TIR silah yüklü Suriye'de sınırlarımızın boyu dağıtılmaktan kalınmadı önümüzdeki yılın bütçesine ödenek konuldu. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonra sadece icraata uygulamaya bakacağız.© AA/ Binnur Ege Gürün
- Biz Suriye'de, Rusya ve İran'la nasıl çalışıyorsak Amerika'yla da aynı şekilde çalışmak istiyoruz. Sorun Amerika'nın bizimle çalışmak isteyip istemediğidir. Şayet Amerika bizimle çalışırsa memnun oluruz. Birlikte neler yapabileceğimize bakarız. Bize bir adım atana, biz misliyle mukabele etmekte çekinmeyiz. Esasen aramızda çözemeyeceğimiz hiçbir sorun da yoktur.
- Vize krizini kendileri başlattılar, kendileri de bitirdiler. Biz böyle bir vize krizi istemedik ki. Olması gereken buydu zaten.© Flickr/ Victoria Pickering
- Suriye meselesinde de aynısının olmaması için bir mesele yoktur. Biz bu terör örgütünü çok da uzak olmayan bir tarihte öyle veya böyle depeleyeceğiz.
- Madem Suriye'de her şey güllük gülistanlık, 3 milyonun üzerinde insan niye bizim topraklarımızda yaşamaya devam ediyor? Çünkü biz de, bu insanlar da biliyor ki sınırın öte tarafında sadece örgüt isimleri, sadece örgüt işaretleri değişiyor, zulüm baki. Dün zalimin adı rejimdi, dün zalimin adı DEAŞ'tı, bugün zalimin adı YPG/PYD'dir. Biz DEAŞ'a ne yaptıysak bu örgüte de aynısını yapacak ve mutlaka sınırlarımızın ötesini güvenli hale getireceğiz.
- Darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra çıkardığımız KHK'da kamu görevlilerinin aldığı kararlar ve eylemlerinin sorumluluk doğurmayacağı hükmünü getirmişiz. Üstelik bu kararname Meclis'te de görüşülerek yasalaşmıştı. Yani tüm vekillerin haberi var. Aynı hükümleri içeren düzenlemeye 15 Temmuz'da cesaretle darbecilere karşı koyan sivil vatandaşlar için de ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Nedense büyük bir gürültü koparılmaya başladı.© AA/ Güven Yılmaz
- (Son KHK'yı eleştiren eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a) Bana göre büyük değil. Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. 16 Nisan'da da bugün bu kampanyaya katılanlar 'Evet' demedi. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. (CHP'Ii Ömer Süha Aldan'ın sözleri) Özellikle CHP'nin bazı milletvekilleri her türlü terbiye ve haysiyet sınırını aşan cümlelerle güya hükümete ama aslında millete hakaret etmeye başladı. Hele Muğla Milletvekili var ki, terbiyesiz, ahlaksız ifadelerle benim milletime saldırmıştır.© AA/ Fatih Aktaş
"Bu husumet kervanına katılan arkadaşlarımıza yazıklar olsun"— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 30, 2017
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Aldan'ın sözlerine ilişkin konuştu https://t.co/4bhQggh2x9 pic.twitter.com/uiEzgrujLf
- Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımız nasıl katıldı, katılıyor? Yazıklar olsun. Birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun.
© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
Erdoğan, kendisine börek ikram etmek isteyen esnafı geri çevirmedi.
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