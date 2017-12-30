Atina 8 darbeci askerin birine sığınma verdi

Sekiz askeri 16 Temmuz'da Yunanistan'a kaçıran helikopterin yardımcı pilotuna Sığınma Temyiz Komitesi tarafından iltica hakkı tanındı. Çipras hükümetinin komitenin aldığı karara itiraz etmesi bekleniyor. Ocakta Yunanistan Yüksek Mahkemesi sekiz askerin tümü için Türkiye'ye iade talebini reddetmişti. Bunun üzerine Türkiye iki yeni suçlamayla askerlerin iadesini yeniden talep edince temyiz süreci başlamıştı.

'İNSAN HAKLARI İHLALLERİ SEBEBİYLE'

ANA-MPA ajansının haberine göre ikinci dereceden iltica taleplerini inceleyen Sığınma Temyiz Komitesi, darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL'de 'işlenen insan hakları ihlallerine büyük tepki gösteren insan hakları örgütleri, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kurumların görüşlerini dikkate alarak' karar verdi.

Alkis Konstantinidis Yunanistan'a kaçan darbeci askerler için mahkeme süreci yeniden başlıyor

Sığınma Temyiz Komitesi, helikopterin yardımcı pilotunun 'darbe girişimine katıldığını gösteren bir kanıt bulunmadığı, buna rağmen siyasi suçlardan Türkiye tarafından yakalama emri çıkarıldığı, bu sebepten Türkiye'ye iadesi halinde adil yargılanamayabileceği' yönünde karar aldı.

DİĞERLERİ GÖZALTINDA KALACAK

Diğer yedi askerin, sığınma başvurularıyla ilgili karar alınıncaya dek gözaltında tutulmalarına devam edilecek. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Binbaşı Gencay Büyük, Binbaşı Ahmet Güzel, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Feridun Çoban, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Uğur Uçan, Başçavuş Bilal Kurugül ve Başçavuş Mesut Fırat helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı.

ATİNA ZİYARETİNDE DE İADE TALEP EDİLMİŞTİ

Ankara ile Atina'yı yaklaşık 1.5 yıldır karşı karşıya getiren kriz, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayı başında Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyarette gündeme gelmişti.