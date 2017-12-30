Atina 8 darbeci askerin birine sığınma verdi

'İNSAN HAKLARI İHLALLERİ SEBEBİYLE'
ANA-MPA ajansının haberine göre ikinci dereceden iltica taleplerini inceleyen Sığınma Temyiz Komitesi, darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL'de 'işlenen insan hakları ihlallerine büyük tepki gösteren insan hakları örgütleri, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kurumların görüşlerini dikkate alarak' karar verdi.
Sığınma Temyiz Komitesi, helikopterin yardımcı pilotunun 'darbe girişimine katıldığını gösteren bir kanıt bulunmadığı, buna rağmen siyasi suçlardan Türkiye tarafından yakalama emri çıkarıldığı, bu sebepten Türkiye'ye iadesi halinde adil yargılanamayabileceği' yönünde karar aldı.
DİĞERLERİ GÖZALTINDA KALACAK
Diğer yedi askerin, sığınma başvurularıyla ilgili karar alınıncaya dek gözaltında tutulmalarına devam edilecek. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Binbaşı Gencay Büyük, Binbaşı Ahmet Güzel, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Feridun Çoban, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Uğur Uçan, Başçavuş Bilal Kurugül ve Başçavuş Mesut Fırat helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı.
ATİNA ZİYARETİNDE DE İADE TALEP EDİLMİŞTİ
Ankara ile Atina'yı yaklaşık 1.5 yıldır karşı karşıya getiren kriz, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayı başında Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyarette gündeme gelmişti.
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