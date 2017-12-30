'Dünya beşten büyüktür' şarkı oldu

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu'nun girişimiyle hazırlanan şarkının sözlerini Turgay Evren yazdı. Ek'rem isimli sanatçının besteleyip seslendirdiği 'The World Is Bigger Than Five', Türkçe alt yazılı olarak sosyal paylaşım sitelerinde yer almaya başladı.

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Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan Aziz Babuşçu şu ifadeleri kullandı: "Düşünce bana ait ama sözler ve seslendirmesi yine aynı duyarlılıktaki insanların bir araya gelerek yapabilecekleri bir şeydi. Bir İngilizce öğretmeni, Turgay Evren Diyarbakırlı bir Kürt, sözlerini yazdı. Yine bu vatanın evladı, İsviçre'de yaşayan Bayburtlu Muhammed kardeşimiz de çok güzel seslendirdi. İstiyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dünya liderliğini, mazlumların liderliğini bir şarkıyla insanlara ulaştıralım. İngilizce olarak seslendirildi, Türkçe alt yazıyla beraber."

Şarkının klibinde yer alan görüntülerin, sadece Müslüman coğrafyalarda değil dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan dramları ortaya koyduğunu dile getiren Babuşçu, şarkının, insanların duygu dünyalarına hitap ettiğini, onları harekete geçmeye çağırdığını belirtti.

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Erdoğan'ın Sudan'da karşılanma şekline de değinen Babuşçu, şunları kaydetti: "Dünyanın mazlumları tarafından bağırlarına basılan, kucaklanan, alkışlanan, sevilen bir lideri, kendi ülkesinde, siyasi rant devşirme peşinde olan siyasetçilerin, muhalefetin anlayamamış, kavrayamamış, görememiş olması ve bu karşıtlığın yer yer ülkesinin, milletinin aleyhine pozisyon almaya gidecek kadar yoldan çıkmış olması üzdü doğrusu. Bu toprakların çocuğu bir liderin, dünya mazlumları tarafından muhabbetle, sevgiyle ve kendi geleceklerinin de lideri olarak algılanmış olması, medeniyet birikimimizin değerlendirmesiyle baktığımızda, bu ülkenin bir evladı, milletvekili olarak beni son derece gururlandırdı."