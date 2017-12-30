Kayıt
18:59 30 Aralık 2017
Ankara+ 11°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Mısır-Türkiye bayrakları

    Mısır'ın Türkiye'ye ihracatı, geçen seneye göre yüzde 44.2 arttı

    © AFP 2017/ BULENT KILIC
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Mısır'ın 2017 yılının ilk 10 ayında Türkiye'ye yaptığı ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44.2 arttığı bildirildi.

    Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2017'den Kasım 2017'ye kadar olan dönemde Türkiye'ye yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44.2 artarak 1 milyar 657 milyon dolara ulaştığı, bu rakamın 2016'da 1 milyar 149 milyon dolar olduğu belirtildi.

    Açıklamada ifadelerine yer verilen Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili ve Ticari Temsil Birimi Başkanı Ahmed Anter, Mısır için önemli pazarlardan biri olan Türkiye ile ihracat oranlarını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

    MURSİ'NİN DEVRİLMESİNİN ARDINDAN İLİŞKİLER BOZULMUŞTU

    Mısır-Türkiye bayrakları
    © AFP 2017/ BULENT KILIC
    Mısır'dan Türkiye'ye: Her türlü gerginliğin aşılması konusunda istekliyiz
    Türkiye'ye kot, polyester, propen, üre gübresi gibi malzemeler ihraç edildiği, Türkiye'den ise inşaat malzemesi, bazı kimyasallar, gübre, hazır giyim, mühendislik eşyaları gibi ürünler ithal edildiği aktarıldı.

    Dönemin Cumhurbaşkanı, Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeyle devrilmesinin ardından iki ülke arasında siyasi kriz yaşanmıştı.

    Askeri darbeden dört yıl sonra ilk Türk-Mısır İş Forumu, geçen ocak ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Kahire'de düzenlenmişti. Kasım ayı sonunda da Türkiye'de Türk ve Mısırlı iş adamlarının katılımıyla Türk-Mısır İş Forumu düzenlenmiş, forum kapsamında yaklaşık 51 milyon dolar değerinde anlaşmalar imzalanmıştı.

    'İLİŞKİLERİN NORMALE DÖNMESİNİ UMUYORUZ'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS/ Kayhan Ozer
    İran'dan Türkiye'ye teklif: Mısır ve Suudi Arabistan'la iş birliği yapmalıyız
    Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada ülkesinin iç işlerine müdahale edilmemesi ilkesine bağlı kalarak Türkiye'yle her türlü gerginliğin aşılması konusunda istekli olduklarını belirtmişti.

    Şukri, Mısır'ın yarı resmi gazetesi "Ahbar el-Yevm"de yayımlanan açıklamasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesine ilişkin temennisini dile getirerek "Şüphesiz Türk ve Mısır halklarını birbirine bağlayan çok şey var. İki halk arasında güçlü ilişkiler, akrabalıklar ve ortak miras söz konusu. Dolayısıyla ilişkilerin normale dönmesini umuyoruz. Mısır buna her zaman açıktır" ifadelerini kullanmıştı.

    İlgili konular:

    Türkiye-Mısır ilişkileri normalleşiyor mu?
    Mısır, Mursi döneminde Türkiye'den aldığı kredinin son taksidini geri ödedi
    Etiketler:
    İhracat, Samih Şukri, Türkiye, Mısır
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kuzey Kore'den füze denemesi şerefine yeni pullar
    Kuzey Kore'de füze denemesi şerefine yeni pullar basıldı
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam