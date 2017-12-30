Abdullah Gül'den Erdoğan'a yanıt: Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim

Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin twitter hesabından açıklamada bulundu. Gül şunları söyledi:

"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim"

11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün açıklamasıdır: pic.twitter.com/8vyVTPUyhU — 11.CB OFİSİ (@11CBofis) 30 Aralık 2017

​ERDOĞAN 'YAZIKLAR OLSUN' DEMİŞTİ

Erdoğan, AK Parti Kastamonu İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, isim vermeden Abdullah Gül'ü hedef almış ve "Nasıl oluyor da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz" diyerek şunları söylemişti:

"Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. 16 Nisan'da da bugün bu kampanyaya katılanlar 'Evet' demedi. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımız nasıl katıldı, katılıyor? Yazıklar olsun. Birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun."