Erdoğan: Kimseye diyet borcumuz yok

Erdoğan, Sinop Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Sinop 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ticaretten diplomasiye kadar hemen her alanda yapılan atılımların meyvesini topladıklarını söyledi. Afrika'da 2009'da Türkiye'nin 12 büyükelçiliğinin olduğunu anımsatan Erdoğan, şimdi ise 41 büyükelçilikleri bulunduğunu kaydetti. "Yatarak, yan gelerek bu iş olmaz. Biz yan gelip yatmadık, çalıştık, çalışıyoruz." diyen Erdoğan, 2003'te 5 milyar dolar olan Afrika ile ticaret hacminin geçen sene 23,5 milyar doları aştığını, Türkiye'nin Afrika'ya sattığı ürünlerin hem çeşit hem de hacminin büyüdüğünü ifade etti.

'AĞIZLARINI HER AÇTIKLARINDA BİRBİRLERİNİ ELEŞTİRİRLER'

'Hizmet etmekte gözü olmayan siyasetçilerin sabah akşam sürekli millete umutsuzluk aşıladıklarını' söyleyen Erdoğan, "İşlerini yapmak, taş üstüne taş koymak yerine ağızlarını her açtıklarında birilerini eleştirirler. Vizyonsuzluklarını, beceriksizliklerini örtmek için yalanı, hakareti, iftirayı ortalığa boca etmekten çekinmezler. Siyaseti kendi seviyelerine düşürmek için her türlü ahlaksızlığı, her türlü edepsizliği yapmakta tereddüt etmezler" şeklinde konuştu.

'MİLLETİMİZ 15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA KÜFÜR EDENLERİ 2019'DA SANDIĞA GÖMECEK'

Erdoğan, 'bu tip siyasetçilerin, milletin sırtına kene gibi yapışan kifayetsiz muhterisler' olduğunu ileri sürerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunlar Türkiye siyasetini, Türk demokrasisini içlerindeki kir ve balçıkla kirleten bir avuç çapsızdır. Özellikle ana muhalefet partisi içerisinde bu tarz tiplerin ciddi bir sayıya ulaştığını görüyoruz. Milletle, milletin değerleri ile en ufak bağı olmayan, edep ve nezaket fukarası bu şahıslar bizim burada dillendirmeye edebimizin el vermeyeceği hakaret ve galiz küfürlerle insanımıza saldırıyorlar. Şüphesiz milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, kimin PKK, FETÖ gibi terör örgütlerine piyonluk yaptığını çok iyi görüyor. Sandık önüne geldiğinde milletimizin bu hadsizlere, yalan ve hakareti siyaset sanan bu ahlak fukaralarına hadlerini bildireceğinden eminim. Milletimiz nasıl 16 Nisan'da kendisini İzmir'de denize dökmekten bahsedenleri sandığa gömmüşse, 15 Temmuz kahramanlarına küfür edenleri de 2019'da aynı akıbete uğratacaktır."

'BİZ ANA MUHALEFET GİBİ 3 KURUŞLUK MENFAAT İÇİN ÜLKE VE MİLLET DÜŞMANLARINA PAYANDALIK YAPAMAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimlerinin en az 1950, 1983, 1994, 2002 seçimleri kadar önemli olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Bu seçimler kadar belirleyici bir dönüm noktası olacaktır. İnşallah 2019'la beraber milletimizin önünde yepyeni bir yol açılacaktır. AK Parti kadrolarının 2019 seçimlerine işte bu bilinçle, bu şuurla hazırlanmaları büyük önem arz ediyor. 2019'a giden süreçte teşkilatlarımızın uyanık olması, provokasyonlara asla gelmeden, kitle teşebbüslerine izin vermeden çalışmalarını yürütmesi gerekiyor. Biz diğer partiler gibi asla olamayız. Biz ana muhalefet gibi 3 kuruşluk menfaat için ülke ve millet düşmanlarına payandalık yapamayız. Bizim hamdolsun kimseye diyet borcumuz yok. Bizim medya baronlarına, terör ağalarına, siyaset mühendislerine minnet borcumuz yok. Biz siyasette Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmak için varız. Biz bu makamlarda sadece ülkemize, milletimize, tüm dünyadaki mağdur ve mazlumlara hizmet için bulunuyoruz. Bu can bu tende olduğu sürece de inşallah bu niyetle çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim bizi istikametten ayırmasın."