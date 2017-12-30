Başbakan Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz

Yıldırım, Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, 15 yılda serhat şehri Kırklareli'ye yaptıkları hizmetlerin ortada olduğunu, 8 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve daha fazlasını hak ettiğini söyledi.
'SEN ÖNCE BELEDİYENDEKİ SUYUN FİYATINI DÜŞÜR'
Kırklareli'de 15 yıl önce ancak 30 milyon dolar ihracatın yapıldığını bugün ise 162 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:
"Kırklareli'nin üniversitesi var mı, gençler için yurtları, spor tesisleri var mı, 26 bin öğrenciye ulaştı mı? İşte AK Parti farkı bu. Şimdi artık merkeze spor salonu da yapacağız. TOKİ ile modern konutlar yaptık. Yıllardır bitirilemeyen hizmetleri teker teker tamamlayıp hizmete sunduk. CHP belediyelerinin hali meydanda, borç batağındalar. Kırklareli'de bir litre suya kaç para ödüyorsunuz? 6 lira. Hani Kılıçdaroğlu 'Ben iktidar olunca mazotu 1 liraya vereceğim' diyor değil mi? Sen önce belediyelerindeki suyu 6 liradan 3 liraya düşür de ondan sonra seni göreyim. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bol keseden atıyor. Önce suyu indir 1 liraya da millet de mazotu indireceğine belki inanır. Mübarek suyun kaynağı burada, Allah'ın suyunu 6 liraya satıyorsun, ondan sonra da dışarıdan gelen mazotu 1 liraya indireceğim diyorsun."
'ERGENE VADİSİ DÜNYA PROJESİDİR'
Medeniyetin, atık su ve kanalizasyonları Ergene Vadisi'ne bırakmak anlamına gelmediğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Medeniyet Ergene Vadisi ile Trakya'yı çevreci bir bölge yapmaktır. İşte biz bunu yapıyoruz. Ergene Vadisi bir dünya projesidir. 3 milyarın üzerinde yatırımla Trakya'nın kaderini değiştirecek projeyi de hayata geçiriyoruz. Burası Türkiye'nin en temiz nehri olacak. Çalışmalarda sona yaklaşıyoruz. Çaylıdere Barajı ile 4 baraj daha yapıyoruz. Yeter mi? Yetmez.
'UZAKLARI YAKIN ETMEYE DEVAM EDİYORUZ'
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