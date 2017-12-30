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    AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım

    Başbakan Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz

    © AA/ Özgün Tiran
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kırklareli'ye hızlı tren geliyor. Marmaray'ın devamı, İstanbul-Tekirdağ-Kırklareli-Edirne hızlı trenin yapımına önümüzdeki sene 2018'de başlıyoruz" dedi.

    Yıldırım, Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, 15 yılda serhat şehri Kırklareli'ye yaptıkları hizmetlerin ortada olduğunu, 8 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve daha fazlasını hak ettiğini söyledi.

    'SEN ÖNCE BELEDİYENDEKİ SUYUN FİYATINI DÜŞÜR'

    Kırklareli'de 15 yıl önce ancak 30 milyon dolar ihracatın yapıldığını bugün ise 162 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

    "Kırklareli'nin üniversitesi var mı, gençler için yurtları, spor tesisleri var mı, 26 bin öğrenciye ulaştı mı? İşte AK Parti farkı bu. Şimdi artık merkeze spor salonu da yapacağız. TOKİ ile modern konutlar yaptık. Yıllardır bitirilemeyen hizmetleri teker teker tamamlayıp hizmete sunduk. CHP belediyelerinin hali meydanda, borç batağındalar. Kırklareli'de bir litre suya kaç para ödüyorsunuz? 6 lira. Hani Kılıçdaroğlu 'Ben iktidar olunca mazotu 1 liraya vereceğim' diyor değil mi? Sen önce belediyelerindeki suyu 6 liradan 3 liraya düşür de ondan sonra seni göreyim. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bol keseden atıyor. Önce suyu indir 1 liraya da millet de mazotu indireceğine belki inanır. Mübarek suyun kaynağı burada, Allah'ın suyunu 6 liraya satıyorsun, ondan sonra da dışarıdan gelen mazotu 1 liraya indireceğim diyorsun."

    'ERGENE VADİSİ DÜNYA PROJESİDİR'

    Başbakan Binali Yıldırım
    © AA/ Murat Kula
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    Yıldırım, Kırklareli ve Trakya bölgesinde CHP'li belediyelerin atık su adına yaptığı hiçbir şey olmadığını dile getirerek, atık su ve altyapı tesislerini yine AK Parti iktidarlarının yaptığını söyledi.

    Medeniyetin, atık su ve kanalizasyonları Ergene Vadisi'ne bırakmak anlamına gelmediğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Medeniyet Ergene Vadisi ile Trakya'yı çevreci bir bölge yapmaktır. İşte biz bunu yapıyoruz. Ergene Vadisi bir dünya projesidir. 3 milyarın üzerinde yatırımla Trakya'nın kaderini değiştirecek projeyi de hayata geçiriyoruz. Burası Türkiye'nin en temiz nehri olacak. Çalışmalarda sona yaklaşıyoruz. Çaylıdere Barajı ile 4 baraj daha yapıyoruz. Yeter mi? Yetmez.

    'UZAKLARI YAKIN ETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

    Başbakan Binali Yıldırım
    © AA/ Fatih Aktaş
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    Bu bereketli toprakların bereketine daha fazla bereket katmak gerek. 5 ilave baraj daha yapacağız. Kırklareli'de AK Parti iktidarından önce 77 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi ne kadar? 216 kilometre. 80 yılda 77 kilometre 15 yılda 216 kilometre. İşte AK parti farkı bu. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, memleketi birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Yolları yenilemeye, uzakları yakın etmeye devam ediyoruz. Lüleburgaz ve çevre yollarının yapımına da kısa sürede başlanacak. Böylece Lüleburgaz merkezde yaşanan trafik sorunu da ortadan kalkmış olacak. Kırklareli'ne yeni bir yem fabrikası kuruluyor, hayırlı olsun. Böylece hem istihdam artacak hem çiftçimizin, üreticimizin yüzü gülecek. Lüleburgaz, Demirköy, Pınarhisar devlet hastanelerini yapıyoruz. Ek olarak da 15 tane daha sağlık tesisi yapacağız. Geldik en büyük müjdeye… Hazır mısınız? Kırklareli'ye hızlı tren geliyor. Marmaray'ın devamı, İstanbul-Tekirdağ-Kırklareli-Edirne hızlı trenin yapımına önümüzdeki sene, 2018'de başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

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    Etiketler:
    AK Parti, Kırklareli, Türkiye
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