IŞİD'in 'Rakka savcısı' Şanlıurfa'da tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD’in Suriye’nin Rakka kentindeki 'savcısı' olduğu belirtilen kişinin Türkiye’de eylem hazırlığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti. Suriye uyruklu şüpheli, yapılan operasyonda tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü üyelerinin Türkiye'de planladığı eylemlerin engellenmesine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda, Rakka kentinde 'savcı' olarak faaliyet gösterdiği belirlenen IŞİD üyesi Suriye uyruklu şüphelinin de aralarında olduğu dört kişiyi gözaltına aldı. 'Rakka savcısı' şüphelinin üzerinden çıkan dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen IŞİD’li mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı, diğer üç şüpheli serbest bırakıldı.