Aralarında yakın zamanda tahliye olan Tunca Öğreten ve İnan Kızılkaya, Cumhuriyet Davası’nda tahliye edilen Musa Kart, Turhan Günay Kadri Gürsel’in de bulunduğu 100’e yakın gazeteci, hapiste olan 140’ın üzerindeki meslektaşına özgür bir yıl dileğiyle bir kez daha selam gönderdi.
© REUTERS/ Murad Sezer
Geçen yıl yine yine aynı amaçla çekilen toplu fotoğrafta yer alan gazeteci Ahmet Şık, ertesi sabah gözaltına alınmıştı.
Bugün, tutuklu olarak 1. yılını tamamlayan Şık buluşmada kartonetiyle temsil edildi.
© Fotoğraf: Dışarıdaki Gazeteciler
'Dışarıdaki Gazeteciler'den tutuklu meslektaşlarına yeni yıl selamı
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