Ahmet Hakan: 'Bay Kemal'in kayığına bindi' cümlesi AK Parti'nin geleceği açısından tehlikeli

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, son KHK’daki tartışılan madde hakkında…

“Yanlış anlaşılabilir, ileride sıkıntı doğurabilir, düzeltilse iyi olur” diyen Abdullah Gül’e… “Bay Kemal’in kayığına bindi” diye çıkıştı.

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“Bay Kemal’in kayığına bindi” cümlesi, AK Parti’nin geleceği açısından biraz tehlikeli bir cümle.

Tehlikeli, çünkü…

AK Parti’de şöyle bir yolun açılmasına neden olabilir:

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Diyelim ki bir AK Partili, kafasına yatmayan bir gelişme karşısında, “bu böyle olmasa daha iyi olur sanki” falan dedi.

Tesadüf bu ya!

Yine diyelim ki… O AK Partilinin dediğinin bir benzerini Kemal Kılıçdaroğlu da dile getirdi.

Böyle bir durumda…

O AK Partilinin “Yazıklar olsun sana! Bay Kemal’in kayığına biniyorsun! Çabuk in o kayıktan” taarruzuyla karşılaşması kaçınılmaz olur.

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Durum böyle olunca da…

Ancak fikirlerin çatışmasından çıkabilecek olan hakikat kıvılcımı, AK Parti semalarında sittinsene geçse de asla çakmaz.