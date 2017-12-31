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    Yeni devlet modeli, 2019'da hayata geçecek

    Türkiye
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    Hükümetin 2019’da yürürlüğe girecek ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için sürdürdüğü çalışmalarda en önemli başlığı devletin yeniden yapılandırılması oluşturacak.

    TBMM Şeref Salonu'nda verilen 23 Nisan resepsiyonu
    © AA/ Murat Kaynak
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    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, 16 Nisan referandumu sonrası değişen sistemle ilgili çıkarılacak olan uyum yasaları için kurulan 5 komisyon, tüm yasaların yeni sisteme göre yeniden dizayn edilmesi ve ayıklanması için çalışacak. Bu komisyonlardan birinin çalışma sonuçları, 2019’da sistem değiştikten sonra görülecek. Devletin yeniden yapılanması ve personel rejimiyle ilgili tüm çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılacağı için, 2019’un kasım ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimin hemen arkasından hayata geçirilecek.

    ÖNCE BAKANLIKLAR VE KAMU KURUMLARI

    Yapılan plana göre, 2019 seçimlerinin ardından önce TBMM’de tüm bakanlıkların teşkilatlanmalarıyla ilgili düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması gerekecek. Yasalara aykırı bir yapı kurulamayacağı için önce bakanlıklar ve kamu kurumlarının teşkilat yasaları lağvedilecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yeni teşkilatlanmalar yapılacak. Tüm çalışmanın seçimden sonraki 1 ay içerisinde tamamlanması planlanacak.

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    © AA/ Raşit Aydoğan
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    3'LÜ YAPI KURULACAK

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için, bürokratik yapı yeniden oluşturulurken, ‘bürokratik oligarşiye izin vermeden, bürokratik devlet aklını korumak’ gerektiği dile getiriliyor. Bu çalışmaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda ‘savunma-güvenlik, kamu yöntemi ve ekonomi’ başlıklarında üçlü yapı kurulacak. Bu yapılar doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı olacak. Bu görevleri takipten sorumlu ‘Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı ve yardımcılarından’ oluşan yeni bir yapı kurulması da tartışılıyor. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olmayacak.

    50 ARA KADROYA TASFİYE

    Bu çalışma, bakanlıkların yeniden yapılandırılmasını da kapsayacak. Bakan yardımcılıklarının veya müsteşarlıkların kalıp kalmayacağına da bu çalışmada karar verilecek. Her iki yapı aynı anda mevcut olmayacak, biri tercih edilecek. Sadece bakan yardımcılıklarının kalmasına karar verilirse, birden fazla olmaları da planlanabilecek. Bakanlıklardaki ara kadroların kaldırılması da gündeme gelecek. Yardımcılıkların sayısının azaltılacağı ve 50 kişiyi bulan bu ara kadroların kaldırılabileceği belirtiliyor.

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    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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