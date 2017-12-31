MİT'ten 'çok gizli' ibareli yılbaşı hediyesi

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, ‘çok gizli’ ibaresinin yanı sıra MİT’in ambleminin bulunduğu keçe bir dosya içinde gönderilen hediyeler 105 sayfalık bir kitap ile Türkiye’de istihbaratın tarih boyunca kullandığı mühür ve rumuzları açıklamalarıyla anlatan bir broşür yer alıyor.

‘90 Sene 90 Nesne’ adlı kitapta MİT’in tarihi anlatılıyor.

Kitapta Türkiye aleyhine casusluk faaliyetinde bulunan ajanın ayakkabısının topuğuna yerleştirilmiş mikrofon ile başka bir casusun evinde ele geçirilmiş baskül, Avrupa ve Asya’daki Türkiye büyükelçilikleri, büyükelçi rezidansları, askeri ataşeliklerde ele geçirilen gizli dinleme ve görüntü sistemleri, kol saati, sigara paketi, pantolon kemeri, mini fotoğraf makineleri gibi MİT’in kullandığı ses ve görüntü kayıt aletleri ile telsiz vericileri, kravat iğnesi içine gizlenen ve ‘robot kravat’ adı olarak bilinen gizli kamera, gizli haberleşmede kulanılan sabun, tornavida, vida, mektupların fark edilmeden açılması ve kapatılması için kullanılmış buhar pülverizatörü gibi birbirinden ilginç aletler ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hedef alınmış MİT’e ait bir araç ve IŞİD'e yönelik operasyonda kullanılmış MİT’e ait zırhlı bir aracın görüntüleri de yer alıyor.