Erdoğan'ın yeni yılda ilk ziyareti Macron'a

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta Paris'e gideceği açıklandı. Erdoğan'ın yeni yılda ilk yurt dışı ziyareti olacak olan bu gezide ikili ilişkilerin, Ortadoğu'daki son durumun ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkisinin ele alınacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın Paris ziyaretiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak, 5 Ocak 2018 tarihinde Fransa’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron’la ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek ve ikili ve bölgesel konuları ele alacaklardır.

Fransa yaklaşık altı asırlık tarihi ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğumuz, önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız, önde gelen bir müttefikimizdir. Terörle mücadele başta olmak üzere küresel ve bölgesel sınamalar karşısında Fransa’yla her düzeyde yoğun bir diyalog sürdürülmektedir. Köklü ilişkilerimiz karşılıklı yatırımlar, enerji, savunma sanayii, bilim ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi geniş bir yelpazede önemli projelerle daha da pekişmektedir. Fransa’da yaşayan yaklaşık 700 bin nüfuslu Türk toplumu, ülkelerimiz arasında bir köprü vazifesi görmektedir.

Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa’yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir."