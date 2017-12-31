Yıldırım: Türkiye, 21. yüzyıla damgasını vuracak

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin 'demokratik bir hukuk devleti' olduğunu hatırlatarak "Türkiye, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21. yüzyıla damgasını vuracaktır" dedi.

AK Parti'nin Burdur'daki 6. olağan kongresine katılmadan önce halka hitap eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa ediyor.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21. yüzyıla damgasını vuracaktır."