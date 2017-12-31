Ankara'da eylem hazırlığındaki IŞİD üyelerine operasyon

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla girdikleri ve yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlenen, IŞİD üyesi yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

© AA/ Güven Yılmaz Ankara'da 500 polisle IŞİD operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurda kaçak yollarla girdikleri ve yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlenen, biri Çeçenistan, biri Irak, 3'ü Suriye uyruklu 5 kişi takibe andı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası Etimesgut'ta iki ayrı adrese Terörle Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin kaldığı iki ayrı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.