Başbakan Yıldırım: Bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı?

Yıldırım, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadelerini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
'GÜTTÜĞÜ 3 KEÇİ, ISLIĞI DAĞI TAŞI DELDİ'
AK Parti Burdur il kongresine katılan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
- Son günlerde bir tartışma var. Önüne gelen konuşuyor. Neymiş, biz bir düzenleme yapmışız, vatandaşları korumaya almışız. Ne yapacaktık, darbeye karşı alçakların karşısına hayatını koyan insanlara "Niye gelip darbeyi önlediniz?" mi diyecektik. Burdurluların güzel bir lafı var. Güttüğü 3 keçi, ıslığı dağı taşı deldi geçti. Kılıçdaroğlu'nunki da aynı buna benziyor. Ne var bunda? Bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı? Başarılı olsaydı, onu mu istiyorsunuz?© Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı
Başbakan Yıldırım, AK Parti Burdur il kongresine katılıyor https://t.co/qX0RGT9kbS— AA Canlı (@AACanli) 31 Aralık 2017
'TÜRKİYE'Yİ İŞGAL ETMEK İSTEYENLERE DİRENMEK GÖREVDİR'
'HUKUKİ DÜZENLEMEDE HİÇBİR SORUN YOK'
'İTİRAZ EDENLERİN DARBECİLERDEN FARKI YOK'
- Darbecileri emniyete teslim eden kahraman vatandaşları korumak için kanun çıkardık. Buna kim itiraz ediyorsa bizim için darbecilerden farkı yoktur. Vatandaş üzerinden polemik oluşturmak, siyaset yapmak. 81 milyon vatandaşımızın hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Yağma yok.
'RUSYA VE İRAN İLE İNİSİYATİF ALDIK'
- Suriye'de devam eden 7 yılı bulan iç savaşı, karışıklıkları sona erdirmek için Rusya ile İran ile inisiyatif aldık ve çatışmasızlığı önemli ölçüde sağladık. Bundan sonraki adım, kalıcı barışa erişmek. Yani, Suriye'de teröre bulaşmamış olan bütün grupların, bütün etnik yapıların içinde yer alacağı bir Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözeten yeni bir hükümetin kurulması, artık kalıcı barışın sağlanması.© REUTERS/ Maxim Shemetov
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