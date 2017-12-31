Erdoğan'dan Gül'e: Bir anda olur olmaz konuşmaya başladılar, hayırdır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 696 sayılı KHK hakkında tartışmalar devam ederken, bu KHK hakkında eleştirileri tepki çeken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e isim vermeden göndermede bulundu: "Bir anda sahaya inmeye olur olmaz konularda konuşmaya başladılar. Hayırdır? Bir anda nereden çıktı?"