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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Düzce 6. Olağan İl Kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.

    Erdoğan'dan Gül'e: Bir anda olur olmaz konuşmaya başladılar, hayırdır?

    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 696 sayılı KHK hakkında tartışmalar devam ederken, bu KHK hakkında eleştirileri tepki çeken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e isim vermeden göndermede bulundu: "Bir anda sahaya inmeye olur olmaz konularda konuşmaya başladılar. Hayırdır? Bir anda nereden çıktı?"

    Partisinin Düzce'deki il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

    • AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Buradan tabiatı güzel, suyu güzel şehrin tüm ilçelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Bir şeye özellikle teşekkür etmek istiyorum. 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74 ile şahsıma teveccüh gösterdiniz. 16 Nisan'da ile yüzde 71 ile 'evet' dediniz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Düzce teşkilatımızda görev alan tüm kardeşlerime emekleri, gayretleri için şükranlarımı sunuyorum.

    'KİŞİ SEVDİKLERİYLE BERABER HAŞROLUNACAKTIR'

    • 16 Nisan'da biz 'evet' kampanyasını yürütürken 'hayır' kampanyası içerisinde beraber yürüdüklerimizin olması bizi üzmüştür. Hiç önemli değil. Kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır.
    • Ülkemize yönelik tehditlerin büyüklüğüne baktıkça biz de ne güzel diyoruz, demek bizden bu derece çekiniyorlar.

    'HER İHANETİN ARKASINDA KILIÇDAROĞLU ÇIKIYOR'

    • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
      © Fotoğraf: CHP
      Kılıçdaroğlu'ndan KHK tepkisi: Vebali AYM üyelerinin
      Ana muhalefet partisinin başındaki zatın böyle garip garip şeyleri oluyor. Bunun zırvalarını ifşa etmekten ben usandım. Kendisi bunları söylemekten utanmadı. Oturduğu koltuğa dahi gelişi şüpheli olan bu zatın, her ihanetin arkasından çıkması tesadüf olamaz. Sanıyorum kendisini birileri bu iş için özel olarak görevlendirdi. Ana muhalefetin arkasındaki potansiyeli yok ediyor. Biz bu iğrenç tavrı FETÖ'cülerden tanıyoruz. 
    • (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin tuvaletleri tartışması hakkında Kılıçdaroğlu'na tepki) Klozetleri kendisine gösteremedim, Bahçeli de yanımızdaydı ayıp olur diye.

    'HAYIRDIR, BİR ANDA NEREDEN ÇIKTI?'

    • Abdullah Gül
      © AFP 2017/ ADEM ALTAN
      Abdullah Gül'den Erdoğan'a yanıt: Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim
      Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri, solukları çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını, tepkilerini görmediğimiz kişiler, bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır, bir anda bu iştiyak, bu heves, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirir, saflarımızı sıklaştırırken bu bozgunculuk merakının sebebi nedir? Türkiye'nin yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiği şu dönemde bize yakışan birlik olmaktır, beraber olmaktır, dayanışma içinde hareket etmektir. Siyasi hayatımın her döneminde en önemli desteğin halkın olduğunu bizzat yaşayarak gördüm. Bu konuyu daha fazla deşmek istemiyorum. Her meselede olduğu gibi bu konuda nihai kararı milletimiz verecektir.

    'KILIÇDAROĞLU'NUN TAKIMI BAĞDAT CADDESİ'NDE TANKLARI ALKIŞLIYORLARDI'

    • Açık söylüyorum, net söylüyorum; 15 Temmuz gecesi Bay Kemal'in takımı bizlerle beraber, MHP'li kardeşlerimizle beraber, o FETÖ'cülere karşı yürümediler. Biz birlik olduk, beraber olduk yürüdük ama Bay Kemal'in takımı ortalıkta yoktu. Onlar Bağdat Caddesi'nde tankları alkışlıyorlardı.

    'BİZİ HAZMEDEMİYORLAR'

    Erdoğan, kongrenin gerçekleştiği salona girmeden önce de halka hitap etti. Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    • Hasımlar bizi hazmedemiyor, onun için tek silahları var iftira. İftira ile bir yere gidilmez, dürüstlükle bir yere gidilir. Bizi bölmek parçalamak isteyenler şunu bilecekler; Bizim Rabiamız var.

    'PAYİTAHT'I İZLİYORSUNUZ DEĞİL Mİ?'

    • Neydik ne olduk? Bunu da bilelim. Tarihimizi de bilelim. Payitaht'ı izliyorsunuz değil mi? Bir haftada 75 tanesi gitmiş, öbür hafta 100 tanesi gitmiş. İnlerine kadar, sıfırlayacağız bunları. Huzurumuza musallat olanlar bedelini ağır ödeyecek. Türkiye'den başka devletimiz yok.

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    Etiketler:
    696 sayılı KHK, AK Parti, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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