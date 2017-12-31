İran'daki protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti

İran’da ekonomik taleplerle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler sürüyor.

Başkent Tahran, Raşt, Meşhed, Kirmanşah, İsfahan ile Hamadan’ın yanı sıra İran’ın dini yönetim merkezi Kum’da düzenlenen protestoların ortaya çıkışı ekonomik sebepler olsa da halkın tepkisi siyasi rejime yönelmiş durumda.

Dorud kentinde dün düzenlenen protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetti. Ölüm olayları İranlı yetkililer tarafından da doğrulandı.

Security opened fire on crowd in Lorestan, casualties reported. Photos show at least one killed. https://t.co/H4BkJqsKwu pic.twitter.com/Jerxxe1gKr — Amir Toumaj (@AmirToumaj) 30 Aralık 2017

​Lorestan vilayeti güvenlik şefi ve vali yardımcısı Habibollah Khojastehpur İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Dorud’daki gösteride ölen iki kişinin İran polisince değil, 'yabancı ajanlarca' öldürüldüğünü söyledi.

'HÜKÜMET YANLISI GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR'

Süren protestolara tam olarak kaç kişinin katıldığı bilinmiyor. Bazı kent ve yerleşimlerde göstericilerin polisle çatıştığı ve yerel idareye ait binaları ele geçirmeye çalıştığı, kundaklama girişimleri olduğu belirtiliyor.

Photo purportedly showing protestors seizing and burning judiciary office in Kerman. pic.twitter.com/QMGrz65Nue — Amir Toumaj (@AmirToumaj) 30 Aralık 2017

​Geçtiğimiz perşembe günü protestoların başladığı İran'da mobil internete erişime sınırlama getirildi. Reuters'in aktardığına göre devlet medya kaynakları, ülkenin bin 200 kentinde hükümet yanlısı gösterilerin devam ettiğini aktardı.

BBC'nin aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, gösterilere son verilmemesi durumunda göstericilere ‘demir yumrukla' yanıt verileceği belirtildi.