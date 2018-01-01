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    Recep Tayyip Erdoğan - Abdullah Gül

    'Erdoğan, Gül'ün adaylığa göz kırptığını düşünüyor'

    © AFP 2017/ ADEM ALTAN
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül'e yönelik eleştirilerine dair kulis bilgilerini yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kilit noktanın 2019 seçimleri olduğunu ileri sürdü.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Düzce 6. Olağan İl Kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Erdoğan'dan Gül'e: Bir anda olur olmaz konuşmaya başladılar, hayırdır?
    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2019 seçimleri için aday olmaya hazırlandığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül arasındaki görüş ayrılıklarının Gezi olaylarıyla birlikte iyice açıldığını aktaran Selvi, "Erdoğan son çıkışıyla Gül ile AK Parti seçmeni arasına mesafe koydu" ifadesini kullandı.

    "AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana Erdoğan ile Gül'ün ters düştüğü konular çok oldu ama ilk kez açıktan bir mücadeleye girdiler" diyen Selvi, şöyle devam etti:

    'ASIL KIRILMA 16 NİSAN REFERANDUMUNDA YAŞANDI'

    Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül
    © Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı
    'Erdoğan'ın KHK kararını Gül ve Arınç değiştirdi'
    "Görünürde bu sorun 696 sayılı KHK konusunda patlak verdi ama asıl kırılma 16 Nisan referandumunda yaşandı. Anayasa değişikliği sürecinde Erdoğan ile Gül, iki buçuk saat süren bir görüşme yapmış, Gül parlamenter sistemi savunmuş, Erdoğan ise bundan çok rahatsız olmuştu. Erdoğan, '16 Nisan'da da bu kampanyaya katılanlar evet demedi' derken bunu kastediyordu" ifadesini kullandı.

    Selvi'nin "Erdoğan-Gül tartışması nereye gider" başlıklı yazısı özetle şöyle:

    'KILIÇLARI NEDEN ÇEKTİLER?

    Abdullah Gül
    © AFP 2017/ ADEM ALTAN
    Abdullah Gül'den Erdoğan'a yanıt: Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim
    "Peki bu kez neden kılıçları çektiler? Bu mücadelenin tek bir adı var. O da 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi. Kulis bilgilerini paylaşacağım ama ondan önce sizi AK Parti'nin 29 Aralık Cuma günü yapılan bu yılın son MYK toplantısına götürmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada, KHK'daki düzenleme üzerine kopan fırtınaya değiniyor. Muhalefetin itirazlarından ziyade Abdullah Gül'ün kampanyaya destek vermesinden rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor. İşin KHK tartışması olmaktan çıkıp bir siyasi eyleme dönüştüğünün altını çiziyor. Hatta, eğer böylesine bir kampanya başlatılmasa tartışmaya neden olan 'devamı' ibaresinin üzerinde yeniden düşünebileceklerini söylüyor. 'Ama burada maksat farklı' diyor. Erdoğan, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin ortak adaylığına göz kırptığını düşünüyor. Bu çıkışı, liderliğinin test edilmesi olarak görüyor. O nedenle açıktan mücadeleye girişme kararı alıyor. Abdullah Gül konusunun üzerindeki şimdiye kadar örttüğü 'suskunluk şalı'nı çekip alıyor.

    'HAYIR BLOKUNUN ORTAK ADAYI OLARAK ÇIKMAK İSTİYOR'

    Abdullah Gül
    © AFP 2017/ ADEM ALTAN
    'Abdullah Gül'ün çıkış yapması an meselesi'
    16 Nisan referandumundan sonra Gül cephesinde de bazı kararlar alındı. Daha önceleri kendisine 'daha çok konuşman lazım' baskısı yapılıyordu. O dönemler sessiz kalan Gül'ün, 16 Nisan'dan sonra, 'Benim daha çok konuşmam lazım' dediği söyleniyor. O tarihten itibaren, 'Daha çok görünen, daha çok konuşan' bir Abdullah Gül portresi ortaya çıktı. Abdullah Gül farklı bir faza geçti. Üzerindeki 'parti kur' baskısını, 'Ben geçmişte parti kurdum. Parti kurmanın ne demek olduğunu bilirim' diye savuşturuyor, 'Sokak ne diyor, sokağa bakmak lazım' diye halkı işaret ediyordu. Son dönemlerde Gül için, 'Yüz bin imza ile Erdoğan'a karşı hayır blokunun ortak adayı olarak çıkmak istiyor' senaryosu konuşulmaya başlandı."

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    Etiketler:
    KHK, AK Parti, Abdulkadir Selvi, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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