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    Asker, zehirlenme

    'TSK'da at etinden sonra küspe yağı skandalı' iddiası

    © AA/
    Türkiye
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bozuk et ve at eti satıldığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, bir skandal iddiayı da CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin gündeme getirdi.

    Nurettin Canikli
    © AA/
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    Laboratuvarda incelenen yağlarda küspe çıktığı iddialarıyla ilgili yazılı soru önergesi veren CHP'li Tekin; Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 8 ay önce ihale ile alınan ve birliklere dağıtılan zeytinyağında küspe yağı olup olmadığını Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye sordu.

    Askeri birliklerde kullanılmak üzere 8 ay önce Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bin 100 ton Riviera zeytinyağı alımı için ihales yapıldığını ve şikayetlerin ardından bu yağların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarlarında incelendiğini belirten Tekin, çıkan sonuçların ise çok vahim olduğunu söyledi.

    T24'ün aktardığı habere göre Tekin, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarlarında analiz edilen yağlarda küspe yağı çıktığı iddiaları var. Bu konunun aydınlatılması gerekmektedir. Ben de bu skandal iddiayı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye yazılı soru önergesi vererek sordum, bakalım iddia doğru mu yanlış mı? Hep birlikte göreceğiz" dedi.

    'YAĞLARA EL KONULARAK KULLANIMI DURDURULDU MU?'

    Tekin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye şu soruları yöneltti:

    • CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
      © AA/
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      Riviera zeytinyağı ihalesini hangi firmalar almıştır? İhaleyi alan firmalara ne kadar bedel ödenmiştir? Bu firmalardan alınan yağlar dağıtıma sunulmadan önce denetime tabi tutulmuş mudur? Tutulmadıysa neden tutulmamıştır?
    • Bin 100 tonluk riviera zeytinyağı hangi illerdeki hangi birliklere dağıtılmıştır? Bu birliklerde Riviera zeytinyağı kullanımına bağlı olarak ne tür sağlık şikayetleri ortaya çıkmıştır?
    • Sağlık şikayetleri üzerine, söz konusu zeytinyağı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın uzman laboratuvarlarına gönderilmiş midir? Gönderildiyse test sonuçlarından nasıl bir netice alınmıştır? Yarısı tüketilen zeytinyağının, riviera zeytinyağı vasfında olmadığı, hayvan küspesinde kullanılan yağ olduğu doğru mudur?
    • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın uzman laboratuvarında incelenen bu yağlara el konularak kullanımı durdurulmuş mudur? Kullanımı durdurulduysa nedeni nedir?
    • Yağların dağıtıma sokulduğu illerde Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge Başkanlıkları, bu yağların birinci örnek analizlerine "Riviera zeytinyağı örnekleri olumlu" raporu vermiş midir? Bu raporu veren bakanlık çalışanı ya da çalışanları hakkında soruşturma açılmış mıdır?
    • Milli Savunma Bakanlığı riviera zeytinyağı ihalesini alan firmalara ve askeriyenin kontrol birimlerindeki sorumlulara soruşturma açmış mıdır? Soruşturma açıldıysa bunun nedeni nedir?

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    Etiketler:
    At eti, Milli Savunma Bakanlığı, TSK, Nurettin Canikli
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