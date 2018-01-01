'TSK'da at etinden sonra küspe yağı skandalı' iddiası

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bozuk et ve at eti satıldığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, bir skandal iddiayı da CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin gündeme getirdi.

Laboratuvarda incelenen yağlarda küspe çıktığı iddialarıyla ilgili yazılı soru önergesi veren CHP'li Tekin; Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 8 ay önce ihale ile alınan ve birliklere dağıtılan zeytinyağında küspe yağı olup olmadığını Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye sordu.

Askeri birliklerde kullanılmak üzere 8 ay önce Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bin 100 ton Riviera zeytinyağı alımı için ihales yapıldığını ve şikayetlerin ardından bu yağların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarlarında incelendiğini belirten Tekin, çıkan sonuçların ise çok vahim olduğunu söyledi.

T24'ün aktardığı habere göre Tekin, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarlarında analiz edilen yağlarda küspe yağı çıktığı iddiaları var. Bu konunun aydınlatılması gerekmektedir. Ben de bu skandal iddiayı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye yazılı soru önergesi vererek sordum, bakalım iddia doğru mu yanlış mı? Hep birlikte göreceğiz" dedi.

'YAĞLARA EL KONULARAK KULLANIMI DURDURULDU MU?'



Tekin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye şu soruları yöneltti: