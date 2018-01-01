'TSK'da at etinden sonra küspe yağı skandalı' iddiası

Askeri birliklerde kullanılmak üzere 8 ay önce Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bin 100 ton Riviera zeytinyağı alımı için ihales yapıldığını ve şikayetlerin ardından bu yağların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarlarında incelendiğini belirten Tekin, çıkan sonuçların ise çok vahim olduğunu söyledi.
T24'ün aktardığı habere göre Tekin, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarlarında analiz edilen yağlarda küspe yağı çıktığı iddiaları var. Bu konunun aydınlatılması gerekmektedir. Ben de bu skandal iddiayı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye yazılı soru önergesi vererek sordum, bakalım iddia doğru mu yanlış mı? Hep birlikte göreceğiz" dedi.
'YAĞLARA EL KONULARAK KULLANIMI DURDURULDU MU?'
Tekin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye şu soruları yöneltti:
- Bin 100 tonluk riviera zeytinyağı hangi illerdeki hangi birliklere dağıtılmıştır? Bu birliklerde Riviera zeytinyağı kullanımına bağlı olarak ne tür sağlık şikayetleri ortaya çıkmıştır?
- Sağlık şikayetleri üzerine, söz konusu zeytinyağı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın uzman laboratuvarlarına gönderilmiş midir? Gönderildiyse test sonuçlarından nasıl bir netice alınmıştır? Yarısı tüketilen zeytinyağının, riviera zeytinyağı vasfında olmadığı, hayvan küspesinde kullanılan yağ olduğu doğru mudur?
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın uzman laboratuvarında incelenen bu yağlara el konularak kullanımı durdurulmuş mudur? Kullanımı durdurulduysa nedeni nedir?
- Yağların dağıtıma sokulduğu illerde Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge Başkanlıkları, bu yağların birinci örnek analizlerine "Riviera zeytinyağı örnekleri olumlu" raporu vermiş midir? Bu raporu veren bakanlık çalışanı ya da çalışanları hakkında soruşturma açılmış mıdır?
- Milli Savunma Bakanlığı riviera zeytinyağı ihalesini alan firmalara ve askeriyenin kontrol birimlerindeki sorumlulara soruşturma açmış mıdır? Soruşturma açıldıysa bunun nedeni nedir?
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