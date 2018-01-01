Yüzbaşı Akın'ın itiraflarıyla 2 subaya gözaltı

Geçtiğimiz hafta Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden yüzbaşı Burak Akın'ın buradaki sorgusu sürüyor.

AA'nın haberine göre Akın ifadesinde, örgüt içerisinde aldığı görevler ve kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Bu ifadeler doğrultusunda örgüt üyesi olan ve Akın ile faaliyet yürüttüğü belirlenen biri FETÖ'den tutuklu 3 subayın ismine ulaşıldı.

Sorgudan alınan bilgilerle harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akın'ın ifadesinde belirttiği ve görevde olan 2 subayı gözaltına aldı.

ANKESÖRLÜ TELEFONLA ŞİFRELİ BULUŞMA

Yüzbaşı Akın'ın da içinde bulunduğu şüphelilerin, ankesörlü telefonların çaldırıp kapatılması ile daha önceden belirlenen şifreli adreslerde gizli görüşmeler yaptıkları, polisin bu görüşmeleri tespit etmesi üzerine paniğe kapılan Akın'ın emniyete giderek itirafçı olduğu öğrenildi.