Çatıda sopayla Noel Baba'yı bekledi

Noel Baba gelecek diye elinde sopayla çatıya çıkarak bekleyen adam, sosyal medyada günün konusu oldu.

Evinin çatısında elinde sopayla Noel Baba'yı bekleyen adamın videosu sosyal medyada günün konuşulanları arasına girdi. Noel Baba geldiğinde 'İman et' diyerek İslam'a davet edeceğini söyleyen adam, Noel Baba'yı dövmeyeceğini ifade etti.

Çatıda Noel Baba'yı bekleyen adamın yılbaşı isyanı! Noel Baba gelecek diye çatıdaki bacanın yanında elinde sopayla bekleyen adam sosyal medyada günün konusu oldu. “Noel Baba'yı bekliyorum geldiğinde, iman et'' diyeceğim. pic.twitter.com/wM62IuJdJA — ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) January 1, 2018

​Yılbaşının Hristiyanların bayramı olduğunu ve Müslümanların bunu kutlamaması gerektiğini savunan adam, Noel Bayramı ile yılbaşı kutlamanın farklı kavramlar olduğuna inanmadığını belirterek, ''Noel Baba'yı bekliyorum geldiğinde, iman et'' diyeceğim ifadelerini kullandı.