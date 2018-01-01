İYİ Parti'den YSK'ya yanıt: Engelleme olursa onun da bir çaresi var

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçmen kütüklerini talep eden İYİ Parti'yi reddetmesine, partinin kurucularından Müsavat Dervişoğlu yanıt verdi.

Partilerinin 12 Haziran 2018 tarihinden itibaren yapılacak her seçime katılma hakkına sahip olduğunu belirten Dervişoğlu, "İktidar bir maraz çıkarır ve hukuğu çiğnerse ya da İYİ PARTİ'nin seçimlere katılmasını engellemek için 2018'in Nisan veya Mayıs ayında seçim yapmaya kalkışırsa onun da bir çaresi vardır" dedi.

Dervişoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'İYİ PARTİ HER SEÇİME KATILMA HAKKINA SAHİPTİR'

"1. İYİ PARTİ Büyük Kurultayını 10 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirmiştir.

2. Bu kurultay 12 Aralık 2017 itibariyle tescil edilmiştir.

TANE TANE ANLATALIM Kİ, ANLAMAYAN KALMASIN!.. pic.twitter.com/Pe4s5uDHM1 — Müsavat Dervişoğlu (@musavat1960) January 1, 2018

3. Siyasi Partiler Kanunu, partilerin seçimlere katılmaları hususunu 'Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir' şeklinde düzenler. Md.36 (Değişik: 3420 — 31.3.1988)

4. Buna göre İYİ Parti, kanuni yeterlilik sayılan en az 41 ilde ve bu illerin 1/3 ilçelerinde teşkilatlarını tamamlamış ve usulüne uygun olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yüksek Seçim Kurulu'na ulaştırmıştır.

5. Konuya bu noktadan baktığımızda İYİ Parti, 12 Haziran 2018 tarihinden itibaren yapılacak her seçime katılma hakkına sahiptir ve bunun aksine bir hukuki engel bulunmamaktadır.

6. Mevcut iktidar bir maraz çıkarır ve hukuk çiğnerse ya da İYİ Parti'nin seçimlere katılmasını engellemek için 2018'in Nisan veya Mayıs ayında seçim yapmaya kalkışırsa onun da bir çaresi vardır."