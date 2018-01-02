Kurtulmuş: Tarihi eserleri ranta kurban etmeyin

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, koruma kurullarını tarihi eserleri ranta kurban etmeme konusunda uyardı ve "Maalesef birçok yerde yanlış restore edilmiş, asli özelliklerini kaybettiren birçok şeyle karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Hürriyet Daily News'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş'un ifadeleri şöyle:

"Geçenlerde belki de uzun yıllardır ilk sefer Türkiye’deki koruma kurulları üyelerini topladık ve uyardık. Ben bizzat tavsiyelerde bulundum ve dedim ki, 'Şehirlerimizi, tarihi eserlerimizi ranta kurban etmeyin.’ Bu sadece yaşadığımız dönemlerle ilgili değil gelecek nesillere sorumluluğumuzdur. Restorasyon konusu özellikle açtığım konulardan biridir. Maalesef birçok yerde yanlış restore edilmiş, asli özelliklerini kaybettiren birçok şeyle karşı karşıya kalıyoruz.”

Koruma kurullarının imkanları olmadığını, fiziki mekanlarının bile bulunmadığına da dikkat çeken Kurtulmuş, “Bunların iyileştirilmesi lazım. Uygulama safhasında da birebir kontrol edip gerektiğinde müdahale etmesi lazım” dedi.

'HEPSİNİ BİR ÇATI ALTINDA TOPLAYACAK BİR FORMÜL'

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Restorasyonların, vakıflar, belediyeler gibi farklı kurumlar tarafından da yapıldığını vurgulayan Kurtulmuş, “Tüm bunların hepsinin tek bir kurumun çatısı altında toplanabileceği bir formül üzerinde çalışmak lazım. Özelliğini kaybedeceğimizin yerine benzerini koyma imkânımız yok. Bu da bizim hassasiyet gösterdiğimiz bir konu” dedi.

'KAZILARIN HEPSİNİ EŞZAMANLI ÇALIŞTIRACAK BÜTÇE YOK'

Kurtulmuş bakanlık olarak üzerinde çalıştıkları bir başka konunun ise arkeolojik kazılarla ilgili yeni model arayışı olduğunu bildirdi:

“Türkiye’de 50’ye yakın kazı çalışması var. Temel problemimiz maalesef bu kazıların hepsini eşzamanlı ortaya çıkaracak bütçemizin olmamasıdır. Çok küçük bütçelerle tırnakla kazılarak ortaya çıkarılıyor. Örnek olarak Antalya’daki Perge kazıları 1944’te başlamış ve hâlâ devam ediyor ve ancak yüzde 20, 30’u ortaya çıkarılabilmiş.

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Burada da bir model geliştirmek üzere kafa yoruyoruz. Bunları daha hızlı, daha güvenli, daha güçlü bir şekilde nasıl ortaya çıkarabiliriz; bazı sponsorluklarla bunları nasıl güçlendirebiliriz. Henüz bizde de özel sektörümüzün bu sanat ve kültür alanında —istisnalara tenzih ederek söylüyorum; bir takım sponsorluklara imza atmak gibi bir alışkınlıkları yok."

KİLİSEYİ ERDOĞAN AÇACAK

İnanç turizmiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, Haliç’te bir süredir restorasyonu süren Bulgar kilisesinin önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacağını belirterek “Türkiye’nin inançlara gösterdiği saygı bakımından önemli bir gösterge olacak” dedi.