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    Recep Tayyip Erdoğan - Abdullah Gül

    Selvi: Erdoğan ve Gül'ün tartışması aysbergin görünen yüzü

    © AFP 2017/ ADEM ALTAN
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile selefi Abdullah Gül arasında yaşanan KHK tartışması için 'aysbergin görünen yüzü' yorumunu yaptı ve "Tartışmanın özü 2019 Cumhurbaşkanlığı hesaplarına dayanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Düzce 6. Olağan İl Kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Erdoğan'dan Gül'e: Bir anda olur olmaz konuşmaya başladılar, hayırdır?
    Selvi, kanun hükmünde kararname (KHK) ile 15 Temmuz darbe girişiminde ve sonrasında 'terör' eylemlerine müdahale eden sivillere getirilen yargı dokunulmazlığındaki muğlaklığa dikkat çeken Gül ile Erdoğan arasında yaşanan gerginliğin ilk olarak Gezi olaylarında başladığını söyledi. 

    Selvi'nin "Erdoğan’ın Abdullah Gül hamlesi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

    Erdoğan ile Gül arasındaki tartışma sadece bir KHK tartışması değil. Gezi olaylarından bu yana Erdoğan ile Gül arasında görüş ayrılığı yaşanıyor. Olaylar karşısındaki, “duruş farkı” giderek açılıyor. Son olarak başkanlık sistemi konusunda ters düştüler. Erdoğan, başkanlık sistemi için mücadele ederken Gül, parlamenter sistemi savunanların yanında yer aldı.

    Abdullah Gül
    © AFP 2017/ ADEM ALTAN
    Abdullah Gül'den Erdoğan'a yanıt: Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim
    Bardağı taşıran damla ise, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında görev üstlenen sivillere getirilen yargı muafiyetindeki, “devamı” ibaresine yönelik tweet’i oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gül’ün çıkışından iki açıdan rahatsız olduğu söyleniyor.

    1- Tweet’in içeriğinden. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında canı pahasına görev alan vatandaşlarımızla ilgili düzenlemenin başka yerlere çekilmesinden dolayı rahatsız oluyor.

    2- Gül’ün tweet’i ile Kılıçdaroğlu ve Akşener’in açıklamalarıyla birlikte bir anda Erdoğan karşıtı “ortak cephenin” oluşması.

    2019 HESABI

    Recep Tayyip Erdoğan - Abdullah Gül
    © AFP 2017/ ADEM ALTAN
    'Erdoğan, Gül'ün adaylığa göz kırptığını düşünüyor'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu 2019 Cumhurbaşkanlığı seçim provası olarak değerlendirdiği anlaşılıyor. Erdoğan’ın, özellikle de Gül’ü hedef almasının anlamı ise çok daha önemli.

    Bir süredir Abdullah Bey’i, Erdoğan’ın karşısına yüzde 49’un ortak adayı olarak çıkarma çabaları var. Cumhurbaşkanı’nın bundan habersiz olması düşünülebilir mi? Gül’ün etrafında son 7 aydır farklı bir hareketliliğin yaşandığı kanaatinde. Zaten Gül de, 16 Nisan’dan sonra, “Daha çok konuşma ve daha çok görünür olma” kararı almıştı. Erdoğan, Abdullah Gül üzerine inşa edilen planı gördü, bozmak için hamle yaptı. KHK tartışması aysbergin görünen yüzü. Erdoğan-Gül tartışmasının özü 2019 Cumhurbaşkanlığı hesaplarına dayanıyor.

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    Etiketler:
    Abdulkadir Selvi, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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