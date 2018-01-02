Bakan Kaya: Google, Türkiye'den 20.000 kadına eğitim verecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Google'ın Türkiye'den 20.000 kadına eğitim vereceğini söyledi. Kaya, öncelik için doğu ve güneydoğu bölgelerindeki kadınların seçileceğini ifade etti.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Google yöneticileri ile yaptığı toplantı sonrası konuşan Kaya şunları söyledi:

“Google’la bir çalışma yapıyoruz. 20.000 kadına teknoloji eğitimi verilecek. Hatta Google yöneticileri, bu sayıyı az buldular, daha da arttırmayı planlıyoruz. Doğu ve güneydoğudaki kadın girişimcilere öncelik verilecek. Bu eğitimlerden sonra orada yaptıkları ürünleri, e-ticaret yolu ile pazarlamaları sağlanacak. İnternet üzerinden satış yapmaları konusunda eğitim verilecek."

Bakan Kaya, kadınlar arasında bilgisayar kullanımının önceki yıllara oranla 4-5 kat arttığını belirterek, şöyle devam etti:

“Şu anda kadınlarda bilgisayar kullanımı yüzde 60, erkeklerde yüzde 76 civarında. Bu oranı verilecek eğitimlerle arttırmak istiyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıl, yöneticisi kadın olan veya yönetim kurulunda kadın bulunan firmaların e-ticaret sitelerine ücretsiz üye olmaları kararı alındı. Bu çalışmayı da Ekonomi Bakanlığı yürütecek.”



