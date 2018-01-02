'AK Parti, MHP ile ittifakı kamuoyu yoklamalarına göre karar verecek'

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AK Parti, yeni yılla birlikte uyum yasalarıyla ilgili çalışmalara da hız verecek. Partide 5 komisyon oluşturan AK Parti’nin önceliği, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimde uygulanacak düzenlemelerin bu yılın mart ayına kadar Meclis’ten çıkarılması olacak. Anayasa gereği, seçim mevzuatında yapılan değişiklikler 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. AK Parti yönetiminin, bunun için bu ayın sonuna kadar bu konudaki uyum düzenlemelerini Meclis’e getirmesi bekleniyor. Bu çalışma içinde belediye başkanları ve muhtarların seçilme yaşının 18’e düşürülmesi yer alıyor. 16 Nisan referandumunda yaşanan ‘mühürsüz oy pusulası' tartışmasının yeniden yaşanmaması için yerel seçimlerle ilgili getirilecek uyum düzenlemesine bununla ilgili değişiklik yapılabileceği kaydediliyor.
AK Parti’nin genel merkezinde oluşturduğu 5 komisyondan biri de, genel seçim mevzuatında yapılacak değişiklikler üzerinde çalışacak. Bu çalışma içinde seçim sisteminde yapılacak değişiklikler, seçim ittifakları, barajın düşürülüp düşürülmeyeceği gibi konular yer alıyor. AK Parti'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçimlere daha 2 yıl gibi bir süre olmasına karşın sık sık ittifak ile ilgili düzenleme yapılması gerektiği ve AK Parti ile ittifak yapabilecekleri mesajını vermesine karşın bu konuda düzenleme yapmak konusunda acele etmediği belirtildi. Konuyla ilgili düzenlemenin 16 Nisan’da kabul edilen anayasa değişikliğinde, seçim mevzuatıyla ilgili 1 yıl koşulunun ilk yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde istisna tutulması nedeniyle 2019 yılında gündeme gelmesi bekleniyor.
AVRUPA'DAKİ ÖRNEKLER İNCELENECEK
AK Parti’de oluşturulan komisyon, seçim ittifakıyla ilgili yasal bir model geliştirecek. MHP lideri Bahçeli’nin ortaya koyduğu formülü karışık bulan AK Parti yöneticileri, Avrupa ülkelerinde konuyla ilgili uygulamaları da inceleyerek bir öneri de bulunacak. MHP’nin de bu öneriye sıcak bakması durumunda siyasi partilerin milletvekili seçimlerinde ittifak yapılması yasal bir zemine oturtulacak.
Ancak ittifakla ilgili yasal düzenleme yapılmasının milletvekili seçimlerinde MHP ile ittifak yapılacağı anlamına gelmeyeceğini belirten AK Parti yöneticileri, “Bunu söylemek için çok erken olur. Buna karar verilebilmesi için o günün şartlarına bakılır. Eğer MHP ile ittifaka ihtiyaç duyulursa bu yönde karar alınır” görüşünü dile getiriyor.
'MHP İLE İTTİFAK DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA PARTİYE ZARAR VERİYOR'
AK Parti’nin, seçime yaklaşılırken yaptıracağı anketlerin sonuçlarına göre karar alacağı, eğer anketlerde hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekili seçiminde parti açısından sıkıntı görülmezse MHP ile ittifak yoluna gitmeyeceği kaydediliyor. Bu karar alınırken, MHP ile olası ittifakın getirileri kadar neler götüreceğinin de değerlendirileceği belirtiliyor. Parti içinde, MHP ile şu anki ortaklığın bile doğu ve güneydoğuda AK Parti’ye zarar verdiği görüşünü dile getirenler bulunuyor.
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