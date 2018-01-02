Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları mı var?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KHK ile 'darbe girişimi ve sonrasındaki terör olaylarına müdahale eden sivillere yargı dokunulmazlığı verilmesi' tartışması devam ederken Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğu iddiasını gündeme getirdi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Akşener, son dönemlerde uzun namlulu silahlarla bazı kişilerin ortalıkta dolaştığını ve bunlarla ilgili çok önemli iddialar olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılırsın ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de Sadat diye bir yapı. İnanın Sadat da diğer yapılar da benim için toz zerresidir. Bu malum yapılar insanları çatışmaların içerisine sürükleyecekler. Şimdiden uyarıyorum ve önlem alınmasını istiyorum."

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yapılan anketlerde 50+1'i ferah ferah göremiyorlar o yüzden AKP'de asabiyet var. Vatandaş ‘Hile olacak, oy kullansak ne olur' dememeli. Seçmeni sandıktan uzak tutmak istiyorlar. ‘Sandık başlarını Sadat'çılar tutacak, falanca silahlı örgüt tutacakmış' diye vatandaşa korku aşılıyorlar. Ben de her fırsatta onlara ‘korkmayın' diyorum. Korku kelimesi sinsi şekilde insanların ilklerine işleyen bir kelime olmuş. Bizim huzura ihtiyacımız var bunu da sağlayacağız.”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir dönem kendisi için konulmuş bariyerleri unutup, şimdi başkasına bariyerler koyma çabası içinde olduğunu savunan Akşener,“Kapının ziline basmamızı da engelleyemezler ya. Geçmişte AKP'nin de sistemi buydu. Evlere girmekti. Ama şimdi onlar külliyeye, saraya kapanmış durumda. Bir apartmana girince herkes duyuyor, akrabaları duyuyor. Bizleri nasıl engelleyeceksiniz” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi 15 Temmuz 2018'de” diyen Akşener, bu iddiasının gerekçesini şu sözlerle anlattı:

Güneydoğuda bir PKK bir de AKP yumruğu var. İki taraf da kendisindensin ya düşmansın havasındalar seçmenin alternatife ihtiyacı var o da İYİ Parti. Diyarbakır'dan da milletvekili çıkaracağız. Batının da doğunun da ortak sorunu hukuksuzluk. Belediyeye kayyum atanıyor. Hizmet yapıyor ama ayrımcılık da devam ediyor. Bitlis'in bir ilçesindeydim bir genç yanıma geldi ‘huzur istiyorum' diye ağladı. İnsanlar huzur istiyor.

Yabancılar bana iki soru yöneltiyorlar. Birincisi ‘Seçime girebilecek misiniz?' İkincisi de ‘Korkmuyor musunuz?' Bunlar ülkemiz adına çok üzüntü verici sorular. Partimizin seçime sokulmayacağını, benim cezaevine atılacağımı düşünüyorlar. Buradan çıkan sonuç seçim kazanmak için AKP'nin her şeyi yapabileceğidir. Çok üzüntü verici bir şey. Ben de yabancılara ‘Seçime girebiliriz, bir şey olmaz. Erdoğan kendine bir kadından korktu dedirtmez. Ülkemiz adına rahat olun' diyorum.”

'MAVİ MARMARA'YI GÖNDERDİLER, SONRA 'BANA MI SORDUNUZ' DEDİLER'

Akşener, devamla şu ifadeleri kullanıdı:

“Türkiye'de yarın ne olacağı belli olmaz. Bir gün hükümet de değişebilir. Bürokrasiyi uyarıyorum: Yasa dışı emirleri yerine getirmesinler, uygulamasınlar. Mavi Marmara gemisini gönderdiler sonra İsrail ile anlaşılınca gidenler için ‘bana mı sordunuz?' deyip gelir geçtiler. Dünün kudretli hakimlerini, savcılarını hatırlayın. Zekeriya Öz'e başbakan zırhlı aracını göndermişti. Zekeriya Öz nerede şimdi? Kaçak. Yargıda, bürokraside hukuksuzluk yapan, Zekeriya Öz ve onun gibileri hatırlasın."