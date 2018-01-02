AK Partili Çamlı'dan Gül'e: Dağına göre kar veriyor Rabbim, ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün darbe girişiminde ve sonrasında 'terör' eylemlerine müdahale eden sivillere yargı dokunulmazlığı getiren KHK'daki tarih muğlaklığını eleştirmesi üzerine AK Parti'den gelen tepkiler devam ediyor. Gül'e en son tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı oldu.

© Fotoğraf: Twitter Sahte hesapla canlı yayın yapan AK Partili vekil deşifre oldu

AK Partili Çamlı, sosyal medya hesabı Twitter'dan Gül'ün frak giydiği bir fotoğrafı paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

“Dağına göre kar veriyor adına kurban olduğum Rabbim, ya beni o zaman Cumhurbaşkanı yapsaydı, vaziyeti idare edeyim felan diyemez Ölürdüm de giremezdim şu komik İngiliz kıyafetine!.."

Dağına göre kar veriyor adına kurban olduğum Rabbim, ya beni o zaman Cumhurbaşkanı yapsaydı, vaziyeti idare edeyim felan diyemez Ölürdüm de giremezdim şu komik İngilizi kıyafetine..! 😉 pic.twitter.com/WXjzK0GAnV — Ahmet Hamdi ÇAMLI (@ahmethamdicamli) 31 Aralık 2017

NE OLMUŞTU?

Resmi gazete 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 15 Temmuz darbe girişimi ve 'girişimin devamı niteliğindeki eylemlere' müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu doğmayacağı hükmüne yer verildi.

Söz konusu kararnamede 8 Kasım 2017'de çıkarılan KHK'nın 37. maddesine ek yapıldı:

"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına, veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

Muhalefetten tepki çeken ve 'ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceği' öne sürülen düzenleme ile ilgili Gül, şu yorumu yaptı:

​​​"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."

Gül, bu eleştirilerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kurucusu olduğu AK Parti'den tepkiler aldı.