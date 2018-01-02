Hollywood'da cinsel tacize karşı yeni kampanya: Time's Up

ABD'de sinema sektöründe yer alan 300'den fazla kadın oyuncu, yazar ve yönetmen, Hollywood ve diğer sektörlerdeki cinsel tacize karşı yeni bir kampanya başlattı.

Aralarında Reese Witherspoon, Cate Blancheet, Eva Longoria, Natalie Portman, Emma Stone gibi dünyaca ünlü kadın oyuncuların da olduğu 300'den fazla adın oyuncu, yönetmen ve yazar, film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için 'Time's Up' (Süre doldu) adlı kampanya düzenledi.

Time’s Up is also urging women walking the red carpet at the Golden Globes to speak out and raise awareness by wearing black https://t.co/YEkRyttRiS pic.twitter.com/niYkGuYbUi — The New York Times (@nytimes) 1 Ocak 2018

Kampanyaya ilk etapta 13 milyon dolar bağışta bulunuldu. Hedef ise 15 milyon. Bu para, iş yerlerinde cinsel istismara maruz kalan kadın ve erkeklere yasal destek sağlamak için kullanılacak. Projeyle öncelikli olarak, toplanacak yardımlarla, tarım sektöründe, fabrikalarda çalışan, bakıcılık ya da garsonluk yapan ve kendini savunmak için yeterli maddi kaynağı bulunmayan kurbanlara destek amaçlanıyor.

To the amazing women who have come together to leverage your platforms and access to fight for survivors everywhere: thank you. Thank you for modeling true sisterhood. #TIMESUP pic.twitter.com/jnioipG7dX — Women's March (@womensmarch) 2 Ocak 2018

Kampanya kapsamında bu yılki Altın Küre Ödül Töreni'nde kırmızı halıda yürüyecek kadınlara cinsel tacize karşı farkındalık yaratmak için siyah elbise giymesi çağrısı da yapıldı.

Kampanya, sektördeki dünyaca ünlü kadın oyuncuların birbiri ardına, yönetmen Harvey Weinstein'a cinsel taciz suçlaması yöneltilmesi ardından hayata geçirildi.

'Time's Up', 'cinsiyete dayalı ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ve kadınlara kamuyla ilgili tüm kurumlarda daha fazla yer ayrılması' çağrısı da yapıyor.

Time's up on silence. Time's up on waiting. Time's up on tolerating discrimination, harassment, and abuse. #TimesUp, period. Sign the solidarity letter and donate to the @TIMESUPNW Legal Defense Fund by clicking here: https://t.co/ZC9d45z8fO pic.twitter.com/qJZJGsNTtL — Laura Prepon (@LauraPrepon) 1 Ocak 2018

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein ve ABD'li aktör Kevin Spacey gibi bir çok kişinin adının karıştığı taciz iddiaları, ülke gündeminden düşmedi.

Spacey'nin 1986'da 14 yaşındaki Amerikalı aktör Anthony Rapp'i taciz ettiği iddia edilmişti. Hollywood'un ünlü isimleri Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Angelina Jolie ve Ashley Judd dahil birçok kadın oyuncu ise Weinstein'ın kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu belirtmişti. İngiliz sinema oyuncusu Lysette Anthony de 1980'li yıllarda Weinstein'ın cinsel tacizine maruz kaldığını açıklamıştı.

ABD'nin önemli TV program yapımcılarından Charlie Rose'un (75) CBS kanalındaki programı, 8 kadının 'cinsel taciz' açıklamasında bulunması üzerine yayından kaldırılmıştı.

New York Times (NYT) gazetesi de hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine soruşturma açtığı Beyaz Saray muhabiri Glenn Thrush'ın (50) görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

TIME dergisi ise cinsel taciz skandallarında maruz kaldıkları istismarlar konusunda sosyal medyada #metoo (ben de) etiketiyle kampanya başlatarak sessizliğini bozan insanları 'Yılın Kişisi' seçmişti.