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    Beşiktaş-Adalar vapur seferleri kaldırıldı

    © AA/ Veli Gürgah
    Türkiye
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    İstanbul Şehir Hatları, bugünden itibaren Adalar-Beşiktaş vapur seferlerinin yapılmayacağını, Anadolukavağı-Üsküdar ve Rumelikavağı-Eminönü hatlarının da kaldırılacağını açıkladı.

    Yaz aylarında ‘Kabataş Martı Projesi’nin başlaması üzerine Adalar-Kabataş vapur hattı iptal edildi ve yerine Beşiktaş-Adalar vapur hattı açıldı. İstanbul Şehir Hatları, bugünden itibaren kış boyunca Beşiktaş-Adalar vapur hattının da yapılmayacağını duyurdu.

    Vatandaşlar, İstanbul Şehir Hatları’nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya tepki gösterdi. 

    'VATANDAŞIN İHTİYAÇLARI GÖZARDI EDİLİYOR'

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
    © AA/
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    Sözcü'nün aktardığına göre, Adalar Savunması'ndan Ömer Süvari, seferlerin ‘az yolcu olması ve gelir getirmemesi’ gerekçesiyle iptal edildiğini belirterek, “Yaz aylarında milyonlarca insanı Adalar'a taşıyan ve büyük gelir elde eden Şehir Hatları işletmesi, iş kışın da Adalar'da yaşayanların ihtiyaçlarına gelince kamu çıkarı, vatandaşın ihtiyaçları gibi konuları gözardı ediyor ve ulaşım hakkını yok sayıyor” dedi.

    'RANT İÇİN ULAŞIM HAKKI GASP EDİLEMEZ'

    Süvari, günde 4 kez motorlarla yapılan bu seferlerin iptal edilmesinin Adalılar açısından şaşkınlıkla karşılandığını belirterek, “Rant için, kar için, tasarruf için, kar etmediği gerekçesiyle Adalar halkının ulaşım hakkı gasp edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

    'BÜYÜK BİR YANLIŞ'

    “Sefer saatlerini Adalılar'a danışmadan belirleyen, en küçük bir hava muhalefetinde seferleri iptal etmekten çekinmeyen, bugüne kadar toplanan binlerce imzalı dilekçeleri ve talepleri yoksayan UKOME ve Şehir Hatları İşletmesi tekrar büyük bir yanlışa imza atıyor” diyen Süvari, iptal uygulamasını derhal geri çekilmesini belirtti.

    Etiketler:
    Adalar Savunması, Ömer Süvari, Beşiktaş, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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