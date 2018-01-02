CHP'li Aksünger: ByLock'un kurucusu beni aradı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ByLock'la ilgili bir rapor hazırladıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, raporun ardından ByLock'un kurucusu olan David Keynes'in kendisini ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını söyledi.

ByLock'un irade dışı telefonlara yüklenebileceğini 2016 yılında açıkladıklarını ifade eden CHP'li Aksünger, partisinin bu konuyla ilgili bir rapor hazırladığını belirtti. Aksünger, raporun ardından ByLock'un kurucusu David Keynes'in kendisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu defalarca aradığını söyledi. Keynes'le telefonda görüşmediğini aktaran Aksünger, kendisine atılan mailleri Başbakanlık Müsteşarı'na gönderdiğini açıkladı.

CNNTürk'ün haberine göre, Keynes'in kendisini ve CHP'yi aramasını 'manipüle' olarak yorumlayan Aksünger, Keynes'in ya yerli ya yabancı istihbaratçı yahut cemaatçi olduğunu düşündüğünü belirtti.

'BURADAN RİZE'YE BİR DOLAR GÖNDEREMEZSİNİZ'

ABD'de görülen Rıza Sarraf davasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Aksünger, şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan diyor ki, 'Biz İran'a mal satarız.' Ama ne yazık ki doğru söylemiyor. Çünkü Türkiye'nin İran'a mal satması zaten serbest. İran'dan doğalgaz alabilirsin, yerine Halk Bank'tan hesap açacaksın para ödemeyeceksin, parayı oraya yatıracaksın. Karşılığında domates, salça satacaksın. Parasını da Halk Bankası'ndan alacaksın. Adam dedi ki ben cari açığın yüzde 15'ini kapattım dedi. Bu kadar yalan dolan iş olur mu ya? Şimdi ne oldu, Zarrab itirafçı oldu. İtirafçısı bildiği bir şeyi saklayıp sonra onu anlatandır. Zarrab'ın en nefret ettiği kişilerden biri benim, davada dönüp dönüp bana baktı. Ben bu davayı başından beri takip ediyorum."

Aksünger, "Türkiye'yi şimdi ne bekliyor? ABD ambargosu diye bir şey yok, sen ABD bankacılık sistemine imza atmış. Yani sen buna uymazsan, buradan Rize'ye bir dolar gönderemezsiniz. Ya kendi sisteminizi kuracaksınız ya da kuralları çiğnemenin parasını ödeyeceksiniz. Ne kadar ödeyeceksiniz? 10 milyar dolar olduğu söyleniyor. Kim ödeyecek bu parayı? Rüşvet alan bakanların da malvarlıklarına el koyun. Niye bu parayı millet ödesin?" diye konuştu.

'ATİLLA'YA 5 YILLIK BİR CEZA VERECEKLER'

Aksünger, "Mehmet Hakan Atilla'ya benim tahminim 5 yıllık bir ceza verecekler. 5 yıl cezası suçu görüp göz yummaktan. Suç sabitlenince Halk Bankası da cezayı hak etmiş olacak. Zarrab'a ne olacak? Onun da anlaştığı için 10 yıl ceza alması ihtimali var. Tanık koruma programına alınacak, yeni bir kimlik verilecek, 10 yıl ABD'den çıkamayacak. Herkes diyor ki; başsavcılar bunu ortadan kaldıracaklar. Yani hapis yatar mı yatmaz mı bilinmiyor. ABD bunu hukuk davasına götürürse BM devreye girecek. İşte ambargo meselesi orada ortaya çıkacak" dedi.