Bodrum'da yunusu silahla öldürdüler

© AA/ Mustafa Çiftçi Caretta caretta'nın gözlerini oydular

Bodrum'da Kamil Özcan isimli vatandaş, yeni yılın ilk günü Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası'nda eşi ile birlikte yürüyüşe çıktı. Akdeniz foklarının barınma alanı olan yarımadadaki Zeytin Koyu sahilinde karaya vuran tırtak türü (delphinus delphis) türü yunusu gördü.

1.70 metre boyunda ve yaklaşık 60 kilo ağırlığında olan, başından tek kurşunla vurulduğu anlaşılan yunusun kesin ölüm nedeninin, otopsi sonucunda belli olacağı belirtildi.

'BU NASIL BİR CANİLİK?'

© REUTERS/ Anthony Phelps Karaya vuran 300 yunus kuma gömülecek

Ölü yunusu bulan Kamil Özcan, "Yunus yeni ölmüştü. Belki canlıdır diye, denizin içinden karaya çektim. Ancak başında gördüğüm kurşun deliğinden hala kanlar geliyordu. Bu nasıl bir insanlık, nasıl bir canilik? Muhtemelen balıkçıların ağlarındaki balığı almak için hamle yapmış ve ağa takılmış olabilir. Yoksa denizin ortasında bir yunusa hem de çok yakından kim nasıl ateş edebilir ki? Yunusun incelenmesi ve suçluların bulunması için ilgili makamlara müracaat ettik. Son aylarda bu bölgede ölü caretta caretta ve yunuslara çok rastlamaya başladık" dedi.

YUNUSLAR İÇERİSİNDE ÖNEMLİ BİR TÜR

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nda görevli Dr. Erdem Danyer, yunustan alınacak deri parçaları üzerinde inceleme yapılacağını ve bu türün önemli bir tür olduğunu belirterek, "Bu veriler yunus ve ailelerinin göç yollarının araştırılmasında önemli bilgiler verebilir" dedi.