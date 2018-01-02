Zehirlenmelerin ardından asker yemeği için iki bakanlık arasında anlaşma

Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, askerlerin sağlıklı ve güvenli beslenmeleri için protokol imzalayacak.

Türk Silahları Kuvvetleri'ne (TSK) satılan konservelerde at eti bulunması ve üst üste yaşanan asker zehirlenmeleri sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir adım geldi.

TSK'daki erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli beslenmesini sağlamak, yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında protokol imzalanacak.

TSK'nın ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri, protokol kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı ve ilgili kuruluşlar ile bakanlığın denetimi altındaki üst birlikler ve kooperatiflerden Milli Savunma Bakanlığı'nca sağlanacak.

Yarın Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılması planlanan törende Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin iş birliği protokolüne imza atması bekleniyor.