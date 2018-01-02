İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı bilançosunu açıkladı

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda 23 bin 476 kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) üzerinden sorgulanarak 215 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 156'sının hakkında yakalama kararı olduğu, 3 kişinin taciz, 35 kişi silah bulunduğu için gözaltına alındığı öğrenildi. 21 şüphelinin ise uyuşturucu, kesici alet, hırsızlık malı taşıma, yankesicilik gibi suçlardan yakalandığı öğrenildi.