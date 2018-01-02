Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'la görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Antalya Milletvekili Baykal ile telefonda görüşerek, 'Geçmiş olsun' dileklerini yineledi.

© AFP 2017/ ADEM ALTAN Baykal, tedavi için Almanya'ya gitti

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Baykal'a 'Geçmiş olsun' dileklerini yineleyen Yıldırım, tedavi süreci ve sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisine Münih yakınlarındaki "Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau" isimli merkezde devam ediliyor.

Baykal, 16 Ekim'de yüksek ateş şikayetiyle Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmıştı.