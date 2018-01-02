HDP'li Aysel Tuğluk'a 1.5 yıl hapis cezası

Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Toplantı ve Gösteri Kanununa Muhalefet' suçlaması ile hakim karşısına çıktı.
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DHA'nın haberine göre, duruşmaya Aysel Tuğluk ve avukatı Nuri Tan katıldı. Daha önce Kocaeli F Tipi Cezaevi önünde yapılan eylemlere katılması nedeniyle yargılanan Aysel Tuğluk, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, beraatini talep etti.
Mahkeme, Aysel Tuğluk'u 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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