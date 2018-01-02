Mesajları tepki çeken felsefe öğretmenini destekleyen meslektaşına da soruşturma

'ZİNAYA DAVET OLDUĞUNU AYNEN SÖYLÜYORUM'
Meram'daki Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Fatih Kap, sosyal medya hesabından Harmancı'yı desteklediğini belirten mesaj yayınladı. Kap, mesajında, "Hocam sen halkı söyledin, biz şahidiz. Ben bir meslek dersleri öğretmeniyim, kızların vücut hatlarını gösterecek şekilde giyinmelerinin zinaya davet olduğunu aynen söylüyorum. Kuran talebesi olan herkes böyle düşünür, böyle söyler. Buradan yetkililere söylüyorum, bu yüzden soruşturma açacaklarsa bana açsınlar" ifadelerini kullandı. Kap, kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi.
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'SORUŞTURMA SONUCUNA GÖRE YASAL İŞLEM UYGULANACAK'
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ''Ercan Harmancı hakkında açılan soruşturma Bakanlık tarafından yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı. Öğretmen Ahmet Fatih Kap hakkında da soruşturma başlattık. Her iki öğretmen hakkında da soruşturmanın sonucuna göre yasal işlem uygulanacaktır'' dedi.
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