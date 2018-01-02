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    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

    CHP'li Altay: Yakında AK Parti ile kavga eden bir Erdoğan ile karşı karşıya kalacağız

    © AA/
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Altay, cumhurbaşkanı seçimine ittifak ile girme gibi bir gündemleri olmadığını belirtti ve adaylarının CHP'li olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerilim politikasından vazgeçme çağrısı yapan Altay, "Bu anlayışı değiştirmezse çok yakında AK Parti ile kavga eden bir Erdoğan ile de karşı karşıya kalacağız" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf: DHA
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    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci tura ittifakla girmenin gündemlerinde olmadığını belirterek, "CHP'nin adayı hiç şüphesiz CHP'li olacaktır" dedi.

    TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Altay, muhalefet partisi olarak AK Parti ile mücadele etmelerinin gayet doğal olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    "Ama bizim devletle kavga etmemizi arzu eden çevreler, beklediklerini hiçbir zaman bulamayacaklar. Erdoğan, muhalefeti —MHP'yi ayırmak lazım-, sivil toplum örgütlerini, demokrasiden yana olan güçleri devletle kavga zeminine çekmek için elinden geleni yapıyor. Bu uğraşların beyhudedir; biz AK Parti ile mücadeleye devam edeceğiz ama devletle kavga etmeyeceğiz."

    'GERİLİM POLİTİKALARINDAN VAZGEÇMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ'

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
    © AA/ Gökhan Balcı
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    Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasıtlı ve bilinçli olarak, belli seçmen kitlesini bir şemsiye altında tutmak için gerilim politikasından beslenmek adına Türkiye ve millete büyük kötülük yaptığını söyledi. Altay, 'gerilim' ile 'Erdoğan'ın adeta eş anlamlı iki kelime haline geldiğini savunarak, gerilimin sadece bu topraklar üzerinde sinsi emelleri olan dış odakların planlarını kolaylaştırmaya yarayacağını dile getirdi.

    Altay, "Erdoğan'a yeni yılın ilk mesai gününde, artık gerilim politikalarından vazgeçmesini ve 80 milyon vatandaşımıza karşı asli görevlerini yapmak için kafa yormasını tavsiye ediyoruz. Erdoğan, bu kafayı ve anlayışı değiştirmezse çok yakında AK Parti ile kavga eden bir Erdoğan ile de karşı karşıya kalacağız" dedi.

    'METAL YORGUNLUĞU OLAN AK PARTİ DEĞİL ERDOĞAN'DIR'

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Yasin Bülbül
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    Erdoğan'ın, geriye dönüp, birlikte yola çıktığı kişilerin nerelere savrulduğuna bakması gerektiğini öne süren Altay, AK Parti'nin ilk kurulduğu zamanlarda, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdullatif Şener ve Erdoğan için, "Mahşerin dört atlısı yola çıktı" denildiğini anımsattı. Altay, bunlardan üçünün, yollarını Erdoğan ile değil, demokrasi karşıtlığı, tek adam mantığıyla ayırdığını savundu. Altay, "Metal yorgunluğu olan AK Parti değil Erdoğan'dır. İç muhasebe, özeleştiri yapması gereken AK Parti değil Erdoğan'dır" dedi.

    'ESAD-ESED ÇELİŞKİSİYLE YÜZLEŞMELİ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Binnur Ege Gürün
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    Altay, Erdoğan'ın, 15 Temmuz, çözüm sürecindeki yanlışlıklar, 17-25 Aralık, terörle mücadeledeki kişisel, keyfi tavırların nelere mal olduğu, yaşam tarzı, inanç, etnik aidiyet üzerinden yaptığı siyasetle, FETÖ'ye teslimiyetle, İŞİD'e empati ve sempatisiyle, Esad-Esed çelişkisiyle, Mustafa Kemal paranoyasıyla" yüzleşmesi gerektiğini ileri sürdü.

    Altay, Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunları iktidar-muhalefet geriliminden yaşadığını dile getirerek, coğrafi olarak ateş çemberinin içindeyken, toplumu bu kadar ayrıştırmanın, kamplaştırmanın, iktidar-muhalefet ilişkisini keskinleştirmenin, kimseye bir şey sağlamayacağına işaret etti.

    'KILIÇDAROĞLU'NUN KAYIĞINA BİNMİŞ OLMAZLAR'

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Düzce 6. Olağan İl Kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bay Kemal'in kayığı" ifadesini hatırlatan Altay, şu görüşlere yer verdi:

    "Bay Kemal'in kayığına birlikte yola çıktığı arkadaşlarının bindiğini itham ediyor. Keşke binseler. Onlar o kayığa binerse Kılıçdaroğlu'nun kayığına binmiş olmaz, demokrasi, adalet ve hukukunun kayığına binmiş olurlar. Onlar otokrasi ve despotizm kayığında daha fazla vicdanlarını kanatmamak için yollarını ayıranlardır. Kılıçdaroğlu, bir kayığa bindi. 16 Temmuz sabahı Boğaz köprüleri kapalı olduğu için Ataköy'den kayığa binerek Pendik'e geçip, TBMM'deki oturuma yetişmek için bindi. Keşke Erdoğan da o oturuma yetişmek için Kılıçdaroğlu'nun bindiği kayığa binip 16 Temmuz sabahı Ankara'da, TBMM'de olabilseydi. 15 Temmuz gecesi, Meclise ilk gelenler CHP'li milletvekilleridir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişiminin başladığı andan TBMM kürsüsüne çıktığı ana kadar nerede olduğu, ne yaptığı bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı, sen neredeydin, 4 gün Meclise niye gelmedin? Çık hesabını ver. 80 milyonun gözünün içine baka baka yalan söylemek, muhalefeti karalamak müfteriliktir. Kılıçdaroğlu ne hangarda ne tünelde saklandı. Dördüncü günde de bir cumhurbaşkanı ortada görünmüyorsa korkak odur, korkan Kılıçdaroğlu değildir."

    'GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI VİCDANİ FERYAT'

    Abdullah Gül
    © AFP 2017/ ADEM ALTAN
    Abdullah Gül'den Erdoğan'a yanıt: Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim
    Engin Altay, "2019 Kasım gibi görünen bana göre bu yıl gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri noktasında, CHP'nin cumhurbaşkanı seçimi noktasında ittifak ile seçime girmek, birinci tur bakımından gündeminde yoktur. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yetkili orgalarında görüşülüp karara bağlanacaktır. Ancak CHP'nin adayı hiç şüphesiz bir CHP'li olacaktır" karşılığını verdi.

    Altay, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, son KHK'ya yönelik açıklamalarını ise "vicdani feryat" diye değerlendirdi.

    Etiketler:
    ittifak, 15 Temmuz darbe girişimi, KHK, TBMM, CHP, AK Parti, Engin Altay, Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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