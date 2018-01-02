Tutuklanan IŞİD'li: Yemeklerimize cesaret verici haplar atılıyordu

Adana'da IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu B.B, emniyetteki sorgusunda itiraflarda bulunarak, örgütün insanları nasıl kandırdığını ve eylemlere yönlendirdiğini anlattı. B.B'nin itiraflarında IŞİD'in yayınladığı infaz videosunda yer alan ve Türkiye'yi tehdit eden Hasan Aydın'ın da adı geçiyor.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan B.B, polisteki sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, IŞİD'le ilgili bilgiler verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda itiraflarda bulunan B.B, örgüte 2013 yılında katıldığını ve Rakka'ya yaklaşık yarım saat uzaklıkta olan Akerşi köyüne götürüldüğünü, köyde tamamı Suriyelilerden oluşan 10'ar kişilik odalarda kaldıklarını söyledi.
Bulundukları yerde başka ülkelerden gelen grupların oluşturduğu odaların da mevcut olduğunu anlatan B.B, "Yabancı ülkelerden gelen örgüt mensupları yüzlerini maskeyle kapatmaktaydı" dedi.
AA'nın haberine göre B.B, köyde silahlı eğitim aldıklarını ifade ederek, eğitimlerde hoşa gitmeyen davranışlarda bulunanların elleri ve ayakları bağlı şekilde 2-3 gün bir odada tek başına bırakıldığını söyledi.
'KAÇMAK İÇİN FIRSAT KOLLAMAYA BAŞLADIM'
Eğitimden sonra örgüt emiri tarafından Rakka'ya götürüldüğünü, bir petrol istasyonunu koruyan ekip içerisinde görev verildiğini kaydeden B.B, burada örgütün gerçek yüzünü görmeye başladığını belirtti. IŞİD'in sözde yöneticilerinin anlattıkları ile yaşantıları arasında farklılıklar gözlemlediğine dikkati çeken B.B, "Sonrasında ben örgütten kaçmak için fırsat kollamaya başladım" dedi.
B.B, ifadesinde, Rakka'dan sonra Menbiç'e geldiğini anlatarak, burada da çatışmalara girdiğini, 2014 yılında ise ailesini görmek üzere Adana'ya geldiğini söyledi. Adana'ya geldiğinde daha önce Rakka'da gördüğü IŞİD'li Hasan Aydın ile karşılaştığını aktaran B.B, bu kişinin örgüte eleman kazandırmak için çalıştığını belirtti.
B.B, Aydın'ın örgüte katılmak için gelenleri "cihada gidiyorsunuz" diyerek kandırdığını anlatarak, "İslam adıyla kandırıyorlardı. Hasan Aydın şahıslara 'Unutmayın cihada gidiyorsunuz, şehadeti tadacaksınız ben de yakında geleceğim. Sizin eğitiminiz bitmeden ben de orada olurum, dikkatli olun.' diyordu ayrıca DEAŞ terör örgütüne yabancı uyruklular da katılıyordu" dedi.
IŞİD'in kandırarak örgüte dahil ettiği kişileri eylemlere yönlendirmek için de çeşitli yol ve yöntemler uyguladığını ifade eden B.B, "Örgüt grup emirleri tarafından yemeklerimize cesaret verici haplar atılmaktaydı. Bu sayede insanlara istediklerini yaptırmaya çalışıyorlardı. DEAŞ'ın İslam dinine zarar vermek için kurulmuş bir örgüt olduğuna inanıyorum. Ben DEAŞ terör örgütü içerisinde yer aldığım için çok pişmanım" diye konuştu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan B.B'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.
Suriye'de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil terör örgütü IŞİD'in propaganda görüntülerinde yer alan 3 Türk'ün Hasan Aydın, Muhittin Büyükyangöz ve Talip Akkurt olduğu tespit edilmişti. Hasan Aydın'ın, Adana'da polisin ilk olarak 2012 yılında düzenlediği El Kaide terör örgütü operasyonunda gözaltına alınıp bırakıldığı, sonra da 2015'te Hatay'dan Suriye'ye geçmek isterken askeri malzemeler ve Drone ile birlikte yakalandığı ve yine serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.
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