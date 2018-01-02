Zeybekci, devletin koruma ve yakıt desteği verdiği eski bakanları açıkladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski bakanlar Zafer Çağlayan ve Mustafa Elitaş'a koruma aracı tahsis edildiğini ve araçlara aylık 200 litre dizel yakıt verildiğini söyledi.

Koruma kararı verilen eski bakanların güvenliğini sağlayan polislere, en son görev yaptığı kurumdan koruma aracı tahsis ediliyor. Tamir ve bakımları devletçe karşılanan araçlara ayrıca yakıt imkanı sağlanıyor. Kimi bakanların makam otomobili olarak da kullandığı araç tahsisi bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşındı.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, eski bakanların hangilerine araç tahsis edildiğini, bu araçların markalarını ve sağlanan yakıt miktarını sordu.

'AYLIK 200 LİTRE YAKITLA SINIRLANDIRILDI'

© AA/ Arşiv Devlet 1 yılda 13 bin 558 araç kiraladı

Zeybekci verdiği yanıtta, "Eski Bakanlar Zafer Çağlayan ve Mustafa Elitaş'a birer adet 2013 model Reanult Fluence marka koruma aracı tahsis edilmiş olup, tahsis edilen araçlar aylık 200 litre dizel yakıt ile sınırlandırılmıştır" dedi.

Tanrıkulu, eski bakanlara araç tahsisi sorusunu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na da yöneltti. Eroğlu, "Bakanlığımda görev yapmış eski bakanlara araç tahsis edilmemiştir" yanıtını verdi.