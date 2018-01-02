Çavuşoğlu'ndan barış süreci açıklaması: PKK önce silah bırakmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK ile yeniden barış sürecinin başlatılmasının ön şartının, örgütün silah bırakması olduğunu belirtti.

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Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, PKK ile olası bir barış sürecinin ancak örgütün silah bırakmasıyla yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Barış sürecine başlamak için muazzam riskler aldık" diyerek, o dönem kendi seçmenleri tarafından dahi eleştirildiklerini belirtti.

PKK'nın barış sürecini kullandığını ve o süreçte silahları kent merkezlerine indirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, bundan sonra barış süreci başlatmanın mümkün olabilmesi için 'öncelikle silahların bırakılması' gerektiğini kaydetti.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı habere göre Çavuşoğlu, PKK'nın barıştan yana olmadığını belirterek, Türkiye'deki Kürtlerin birinci sınıf vatandaş olduğunu ve haksızlığa uğramadığını söyledi.

'BİR YILANLA AYNI ODADA UYUYAMAZSINIZ'

Çavuşoğlu, dpa'ya verdiği mülakatta Almanya'nın Fethullah Gülen yapılanması destekçileri ve PKK sempatizanları için güvenli bir kaçış ülkesi olmaması gerektiğini de belirtti.

© AFP 2017/ JOHANNES EISELE 'Almanya, Öcalan ve PKK sembollerini yasakladı' iddiası

Almanya'da PKK sempatizanlarının düzenlediği protesto gösterisinde polisin müdahale etmesi üzerine, göstericilerin polise saldırdıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, polisin müdahalelerinin sürmesi durumunda, bu kişilerin Almanya'da neler yapabileceklerinin daha iyi görülebileceğini söyledi.

PKK'nın bir terör örgütü olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bir yılanla aynı odada uyuyamazsınız. Bugün ya da yarın gelip sizi sokar" ifadesini kullandı.

Bakan, iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade ederek, Almanya'nın Türkiye'yi eşit değerde bir partner ülke olarak görmesini beklediklerini kaydetti.

Almanya 2017 yılı Mart ayında PKK'ya ilişkin 1993 yılında yürürlüğe giren yasakların kapsamını genişletmişti. Buna göre, PKK sembollerinin yanı sıra Abdullah Öcalan'ın poster ya da resimlerinin de kamusal alanda kullanılması artık ceza kapsamına giriyor.