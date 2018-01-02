Yasin Börü davasının firari sanığı yakalandı

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlerde Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili dava kapsamında aranan E.F. gözaltına alındı.

© AA/ Güven Yılmaz Yasin Börü davasında 5 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır'da Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili davanın firari sanığı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani'ye destek için düzenlenen eylemlerde Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından aranan E.F.'nin (25) bulunduğu adres tespit edildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki söz konusu adrese operasyon yapan ekiplerce E.F. gözaltına alındı.