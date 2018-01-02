CHP'li Yılmaz: İran'ın Suriyeleşmesini istemiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, İran'daki protesto gösterilerine ilişkin, "Bu olaylar tesadüf değil. İran bir süre kendi derdine düşecek ve Ortadoğu'daki baskısı dizginlenecek. Bu süre zarfında İran olayları bastırmak için şiddet kullanmayı seçerse, o zaman da olayın rejim değişikliğine götürülmesi denenecek. İran'ın Irak ve Suriyeleşmesini istemiyoruz. İtidalle hareket edilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, komşu İran'da yaşanan olayları kaygıyla takip ettiklerini belirtti. Ülke geneline yayılan protestolarda, halkın meşru taleplerinin karşılanmasının önem taşıdığına işaret eden Yılmaz, demokratik reformları desteklediklerini vurguladı.

'OLAYLARA SADECE EKONOMİK BOYUTTA BAKMAK HAFİFE ALMAK OLUR'

"Ancak, bu olaylara sadece ekonomik boyutta bakmak, olayları hafife almak olacaktır" ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün İran, Irak'ta Haşdi Şabi ile Suriye'de Devrim Muhafızları ve diğer milisleriyle, Lübnan'da Hizbullah'la ve Yemen'de Husi milisleriyle, İsrail ve ABD'nin sinir uçlarına dokunuyor. Bunlara göre İran'ın içine gömülmesi gerekiyordu. Bu olaylar da tesadüf değil. İran bir süre kendi derdine düşecek ve Ortadoğu'daki baskısı dizginlenecek. Bu süre zarfında İran olayları bastırmak için şiddet kullanmaya seçerse o zaman da olayın rejim değişikliğine götürülmesi denenecek. İran'ın, Irak ve Suriyeleşmesini istemiyoruz. İtidalle hareket edilmeli."