Zeybekci’den Rusya’ya domates ihracatı açıklaması

'İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ'
Ekonomi Bakanı Zeybekci ise önergeye verdiği yanıtta, “Rusya Federasyonu 2016 yılı başında herhangi bir gerekçe göstermeksizin ülkemiz menşeli domates ithalatını yasaklamış daha sonra ise bu yasağı Rus bitki sağlığı mevzuatında öngörülen karantina şartlarının karşılamadığı gerekçesine dayandırmıştır” dedi. Söz konusu yasaklama kararını müteakip, yasak ve kısıtlayıcı mahiyette düzenleme ve uygulamaların kaldırılması için müteaddit defalar ikili görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:
- Tüm bu toplantılarda, iki ülke arasındaki dış ticaretin sürdürülebilir bir nitelikte arz edebilmesi için ihracatta tam serbesti ilkesinin uygulanmasının önemi dile getirilmiş ve ihracatta firma listesi gibi kısıtlayıcı uygulamaların kabul edilebilir olmadığı Rus makamlarına ifade edilmiş, konunun çözümüne yönelik irade en üst düzeyde Rus muhataplarına iletilmiştir.
- Ülkemiz yaklaşımına mukabil Rusya tarafı domates ithalatındaki yasağı, tek taraflı olarak belirlediği firmalar bazında kalmıştır. Söz konusu uygulamanın kabul edilemeyeceği yönündeki yaklaşımımız yinelenmiş olup sorunun çözümüne yönelik girişimlerimiz devam etmektedir.
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