Zeybekci’den Rusya’ya domates ihracatı açıklaması

© AP Photo/ Raad Adayleh Rosselhoznadzor: Türk domates üreticilerini denetleme çalışmaları tamamlandı

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Rusya’ya yapılan domates ihracatını TBMM gündemine taşıdı. Budak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “Rusya’ya yapılacak domates ihracatı ile ilgili son bir yılda Rusya tarafı ile kaç toplantı yapılmıştır. Rusya’nın Türkiye’den domates ithalatına sınırlama getirmesinin gerekçesi nedir?. Rusya’nın Türkiye’den alacağını açıkladığı 50 bin ton domates için belirlediği firmalar hangileridir? Bu firmalar hangi ölçütlere göre belirlenmiştir?” diye sordu.

'İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Ekonomi Bakanı Zeybekci ise önergeye verdiği yanıtta, “Rusya Federasyonu 2016 yılı başında herhangi bir gerekçe göstermeksizin ülkemiz menşeli domates ithalatını yasaklamış daha sonra ise bu yasağı Rus bitki sağlığı mevzuatında öngörülen karantina şartlarının karşılamadığı gerekçesine dayandırmıştır” dedi. Söz konusu yasaklama kararını müteakip, yasak ve kısıtlayıcı mahiyette düzenleme ve uygulamaların kaldırılması için müteaddit defalar ikili görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:

Tüm bu toplantılarda, iki ülke arasındaki dış ticaretin sürdürülebilir bir nitelikte arz edebilmesi için ihracatta tam serbesti ilkesinin uygulanmasının önemi dile getirilmiş ve ihracatta firma listesi gibi kısıtlayıcı uygulamaların kabul edilebilir olmadığı Rus makamlarına ifade edilmiş, konunun çözümüne yönelik irade en üst düzeyde Rus muhataplarına iletilmiştir.

