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    Recep Tayyip Erdoğan - Abdullah Gül

    Gül'e tepki gösteren Erdoğan'dan AK Partililere KHK talimatı

    © AFP 2017/ ADEM ALTAN
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe girişiminde ve sonrasında 'terör' eylemlerine müdahale eden sivillere yargı dokunulmazlığı getiren KHK ile ilgili partisinin vekillerine 'halka iyi anlatın' talimatı verdi. Erdoğan, selefi Abdullah Gül'e de "Gereken cevabı verdim" diyerek tepki gösterdi.

    Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül
    © Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı
    'Erdoğan'ın tavrının, Gül'ü çok üzdüğünü sanmıyorum'
    Hürriyet'ten Gizem Karakış ve Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Erdoğan'ın başkanlığında toplanan, partinin en yetkili organı Merkez Karar Yürütme Kurulu  (MKYK) toplantısında sivillere yargı dokunulmazlığı getiren 696 sayılı KHK ile ilgili eleştiriler gündeme geldi. 

    'GÜL'E GEREKEN CEVABI VERDİM'

    Erdoğan, bu eleştiriler üzerine, “Ben Sayın Gül ile ilgili gereken cevabı verdim. Kimin ne dediği önemli değil. Biz işimize bakalım, doğruyu anlatalım. Mesele millete iyi anlatılmadı, siz iyi anlatın” diye konuştu. 

    'HER HUKUKÇU FARKLI DEĞERLENDİRİYOR'

    KHK’daki sivillere dokunulmazlık getiren düzenlemenin 15 — 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirten Erdoğan, “Her hukukçu okuduğunu farklı değerlendiriyor. Yanlış anlaşılmalar oluştu. Bu yanlış anlaşılmaları doğru ve güzelce anlatın” dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Gökhan Balcı
    Selvi: AK Parti belediye başkanlarının istifa konusunu soğutma çabasında
    ÇÖZÜM ÜRETMEYEN BAŞKANLARA UYARI

    Öte yandan Erdoğan, AK Parti’deki yenilenme süreci kapsamında parti toplantılarının yanı sıra şimdiye kadar Rize, Bayburt, Gümüşhane, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın da aralarında bulunduğu 15 il kongresine katıldı. Erdoğan, ziyaretlerinde belediye başkanları ve teşkilat üyeleriyle görüştü. Başkanlar ve teşkilat üyelerine hem kendisine hem de CİMER ile BİMER’e gelen talepler ve şikayetleri ileten Erdoğan, atılması gereken adımlar hakkında talimatlar verdi. Başkanlarla görüşmelerinde 2019 seçimlerinin önemini vurgulayan Erdoğan, halktan gelen şikâyetlere de duyarsız kalınmamasını istedi. Mart ayına kadar tamamlanması planlanan AK Parti kongrelerinin ardından, belediyelerin teşkilatla daha fazla koordinasyon içinde olması gerektiğini kaydeden Erdoğan, ‘proje konusunda yavaş hareket eden, sorunlara duyarsız kalan, çözüm üretemeyen’ başkanlara uyarılarda bulundu.

    'KAYITSIZ KALMAYIN' EMRİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarıyla görüşmelerinde “Şikayetlere kayıtsız kalmayın. Halkın istemediği bir projeye, icraata başlamayın. 2019 yılına kadar tüm teşkilatımız ve belediye başkanlarımız AK Parti belediyeciliğinin farkını ortaya koymalı. Daha fazla proje üreterek halkın gönlünü kazanmalıyız” dediği öğrenildi.

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    Etiketler:
    696 sayılı KHK, AK Parti, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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