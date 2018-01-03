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    Ümit Özdağ

    İYİ Parti, silahlı eğitim kampı iddiasının arkasında: 'Çok endişe verice bilgiler var'

    © AA/ Murat Kula
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisinin genel başkanı Meral Akşener’in Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları kurulduğuna yönelik duyum iddialarıyla ilgili olarak, “Ne yazık ki elimizde çok endişe verici bilgiler var” dedi.

    İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA/ Evrim Aydın
    Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları mı var?
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Sözcü’den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalarında son dönemde üniformalı bazı kişilerin ellerinde uzun namlulu silahlarla dolaştığına, Konya ve Tokat’ta da silahlı eğitim kampları kurulduğuna yönelik duyumları olduğunu belirterek, “Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de SADAT diye bir yapı” iddiasında bulundu. 

    'KHK'DAKİ İFADELER ENDİŞELERİMİZİ ARTIRIYOR'

    Bu iddiayla ilgili olarak Özdağ, Hürriyet’ten Umut Erdem'e şunları söyledi: 

    “Genel başkanımız eski İçişleri Bakanı olarak bu tür açıklamaları elinde herhangi bir somut bilgi olmadan yapmaz. Ne yazık ki elimizde çok endişe verici bilgiler var. Son KHK’da kullanılan ifadeler de bu endişemizi arttırıyor.

    Halk Özel Harekat
    © Fotoğraf: Twitter
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    'HÖH ADINI VERİP MEŞRU GÜÇ GİBİ DOLAŞANLAR KİM?'

    Jandarma, polis, Özel Harekat varken, kendilerine ‘halk özel harekâtı’ adını verip fotoğraflar çektiren silahlı ve adeta meşru bir güçmüşçesine ortada dolaşanlar kimdir? Bunlara ilişkin neden hukuki araştırma yapılmamıştır? Türk milletinin hukukunu savunanlar asker ocağından yetişirler, polisin jandarmanın mensubudurlar. Başka hiçbir silahlı güce, gayri meşru oluşuma tahammülümüz yok. Parti olarak bu meselenin arkasındayız. Toplumla paylaştıklarımız ve paylaşmadıklarımızla.”

    SADAT SORUSUNA YANIT YOK

    Veli Ağbaba
    © AA/ Arşiv
    CHP'li Ağbaba: SADAT ve Osmanlı Ocakları, AKP'nin milis güçleri
    İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray da “Bana Kocaeli’nde de bir kamp var diye haber geldi” dedi. Haziran 2016’da Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SADAT) ile ilgili verdiği soru önergesine hükümetten bir yanıt gelmediğini belirten Çıray, “Bu şirket Türkiye’nin herhangi bir coğrafi bölgesinde milis eğitimi vermekte midir? Yürüttüğü faaliyetleri hangi devlet kurumunca, ne sıklıkla ve hangi kıstaslar esas alınarak denetlenmektedir? SADAT savunma alanında ne gibi faaliyetlerde bulunmuştur? Bu faaliyetlerden TSK haberdar mıdır?” sorularını yöneltmişti.

    AK PARTİ YALANLADI

    15 Temmuz anıtı - İstanbul
    © REUTERS/ MURAD SEZER
    Yeni KHK ile 15 Temmuz ve sonrasında eylemlere müdahale eden sivillere dokunulmazlık
    Öte yandan dün CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, HÖH'le ilgili şunları söylemişti:

    "Halkın Özel Harekatı diye bir grup çıkıp Anayasa’ya aykırı bir şekilde bir milis olma iddiası ortaya koyduğu anda devlet onun kafasına çöker. Böyle bir şey olmaz. Biz bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Osmanlı'yı da hatta ve hatta anayasacılığı da bunun içerisine katın. Yaptığınız düzenlemeler herhangi bir sorun çıkarırsa bu düzenlemelerle ilgili yeni düzenlemeler yaparsınız. Zaten yasa yapmak böyle bir şeydir. Bir yasal düzenleme yaparsınız daha sonra yasal düzenlemeyle ilgili bir sorun ortaya çıkarsa, çünkü nas değil. Nihayetinde anayasalar, yasalar süreli şeylerdir zaten. Diyelim ki buradan biz böyle bir şey öngörmüyoruz."

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    Etiketler:
    AK Parti, SADAT A.Ş, İYİ Parti, Mahir Ünal, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Meral Akşener, Türkiye
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