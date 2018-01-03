İYİ Parti, silahlı eğitim kampı iddiasının arkasında: 'Çok endişe verice bilgiler var'

'KHK'DAKİ İFADELER ENDİŞELERİMİZİ ARTIRIYOR'
Bu iddiayla ilgili olarak Özdağ, Hürriyet’ten Umut Erdem'e şunları söyledi:
“Genel başkanımız eski İçişleri Bakanı olarak bu tür açıklamaları elinde herhangi bir somut bilgi olmadan yapmaz. Ne yazık ki elimizde çok endişe verici bilgiler var. Son KHK’da kullanılan ifadeler de bu endişemizi arttırıyor.
Jandarma, polis, Özel Harekat varken, kendilerine ‘halk özel harekâtı’ adını verip fotoğraflar çektiren silahlı ve adeta meşru bir güçmüşçesine ortada dolaşanlar kimdir? Bunlara ilişkin neden hukuki araştırma yapılmamıştır? Türk milletinin hukukunu savunanlar asker ocağından yetişirler, polisin jandarmanın mensubudurlar. Başka hiçbir silahlı güce, gayri meşru oluşuma tahammülümüz yok. Parti olarak bu meselenin arkasındayız. Toplumla paylaştıklarımız ve paylaşmadıklarımızla.”
SADAT SORUSUNA YANIT YOK
AK PARTİ YALANLADI
"Halkın Özel Harekatı diye bir grup çıkıp Anayasa’ya aykırı bir şekilde bir milis olma iddiası ortaya koyduğu anda devlet onun kafasına çöker. Böyle bir şey olmaz. Biz bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Osmanlı'yı da hatta ve hatta anayasacılığı da bunun içerisine katın. Yaptığınız düzenlemeler herhangi bir sorun çıkarırsa bu düzenlemelerle ilgili yeni düzenlemeler yaparsınız. Zaten yasa yapmak böyle bir şeydir. Bir yasal düzenleme yaparsınız daha sonra yasal düzenlemeyle ilgili bir sorun ortaya çıkarsa, çünkü nas değil. Nihayetinde anayasalar, yasalar süreli şeylerdir zaten. Diyelim ki buradan biz böyle bir şey öngörmüyoruz."
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