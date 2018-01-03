18 kilo uyuşturucu ile yakalanan polisten patlıcan ve biberli savunma

Adana'da 18.4 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi arasında yer alan Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Uğur G. yargılandıkları davada suçlamayı reddederek, "Şanlıurfa'dan getirdiğimiz patlıcan ve biberlerden anneme götürecektim. Ailem tutuklu olduğumu bilmiyor, benim yurt dışı görevinde olduğunu biliyorlar" dedi.

Hürriyet'in aktardığına göre, Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3'ü tutuklu 4 sanığın 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu yargılanan ve açığa alınan komiser Uğur G. ile Salih K. ve Murat C, tutuksuz sanık Ergün E. ile avukatları katıldı. Uğur G, savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

'BÖYLE BİR SUÇTAN YARGILANMAKTAN UTANIYORUM'

Halen şokta olduğunu belirten Uğur G, şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya'ya tayinim çıkmıştı. Eşyalarımı toplamıştım. Murat'ın evinde kalıyordum. Salih telefonla aradı, Şanlıurfa'da olduğunu gidip kendisini almamızı istedi. Murat ile birlikte gittik. Salih, araca 4-5 çuval patlıcan, biber yükledi. Mersin'e geri döndük. İlişiğimi kesip kızımı görmek için Adana'ya gidecektim. Salih'i aracı kullanması için aradım. Üçümüz birlikte Adana'ya girdiğimizde polis yolumuzu kesti. 'Ben de polisim ne oldu?' diye sordum. 'Uyuşturucu ihbarı var' dediler. Ben de 'Olamaz' diye cevap verdim. Üçümüze de ters kelepçe vurdular. Suçla kesinlikle alakam yok. Böyle bir suçtan yargılanmaktan utanıyorum. Şanlıurfa'dan getirdiğimiz patlıcan ve biberlerden anneme götürecektim. Ailem tutuklu olduğumu bilmiyor, benim yurt dışı görevinde olduğunu biliyorlar. Patlıcan ve biberlerin arasında uyuşturucu olsaydı arabada kokudan duramazdık."

Mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, tutuklu yargılanan 3 kişinin 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezalandırılmasını, sanık Ergün E'nin ise delil yetersizliğinden beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi. Duruşma, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için 11 Ocak'a ertelendi.