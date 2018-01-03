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    Almanya- Türkiye- Bayrak

    Türkiye'de parası bulunan gurbetçiye yapılan yardım kesilecek

    © AP Photo/ Martin Meissner
    Türkiye
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    Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkeler arasında uzlaşılan 'Otomatik Bilgi Transferi' 1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, Almanya’da sosyal yardım alan bir kişinin Türkiye’de parası ya da mülkü olduğu belirlenirse önce yardımı kesilecek, ardından da aldığı sosyal yardım parası faiziyle geri istenebilecek.

    İstanbul Atatürk Havalimanı
    © AA/ Mehmet Ali Derdiyok
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    Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üye ülkeleri arasında 2016’da üzerinde uzlaşılan 'Otomatik Bilgi Transferi' 1 Ocak 2018 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Bu anlaşma en çok Almanya’da yaşayan Türkleri etkileyecek. Almanya’da sosyal yardım alan bir kişinin Türkiye’de parası ya da mülkü, arabası olduğu belirlenirse, önce yardımı kesilecek, ardından da o güne kadar aldığı sosyal yardım parası faiziyle geri istenebilecek.

    ALMANYA'DA 1 MİLYON TÜRK YARDIM ALIYOR

    Almanya’da yaşayan 50 yaş ve üstü Türklerin yüzde 70’i gençlerin ise yüzde 30’u işsiz olduğu için sosyal yardımlarla hayatta kalıyor. Sadece Almanya’da 1 milyon Türk, Avrupa genelinde ise 1.5 milyonu aşkın Türk, sosyal yardım alıyor. Bu gruptakilerin Türkiye’deki bankalarda paraları, evleri, arabaları ya da herhangi bir mal varlıkları varsa sosyal yardımları kesilecek. Mal beyanında bulunmayan gurbetçiler vergi kaçakçısı konumuna düşecek, vergiyi ödemeyenlere hapis yolu bile görünüyor. Türkiye’de miras yoluyla dahi olsa mal varlığı bulunanlar bunları bulundukları ülkede beyan etmek durumunda kalacak.

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    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
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    'KENDİ ÜLKENDE MALIN VARSA SAT ONUNLA GEÇİN'

    Avrupa Türk İşadamları Birliği Başkanı Ahmet Güler, yurt dışında yaşadıkları ülkede sosyal yardım alan gurbetçilerin 1 Ocak 2018’den itibaren mercek altına alındığını anlaşma kapsamında yardım alan kişilerin Türkiye’deki mal varlıklarının inceleneceğini söyledi.

    Almanya’da yaklaşık 1 milyon tüm Avrupa’da ise 1.5 milyon aşkın kişinin sosyal yardım aldığına dikkat çeken Güler, anlaşmanın gurbetçilere “Kendi ülkendeki mal varlığını sat onunla geçin” dediğini, bunun Avrupa’da yaşayan ve sosyal yardım alan Türkler için çok kötü sonuçlar doğuracağını vurguladı. Ahmet Güler, Almanya’da yaşayan Türklerin büyük bölümünün bu anlaşmadan habersiz olduğunu, haberi olanların da Türkiye’nin bu bilgileri vermeyeceğine inandığını vurguladı.

    'MUHTAÇ OLANI VURACAK'

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    Almanya’da mali müşavirlik yapan Inal Unternehmens- & Steuerberatung’un sahibi Süreyya İnal, Almanya’daki 3 milyon Türk göçmenin büyük bölümünün sosyal yardımlarla ayakta kaldığına işaret ederek, “Bu anlaşma muhtaç olanı vuracak. Çoğunun gelir seviyeleri düşük. Burada ciddi bir mağduriyet yaşanacak. İnsanlar yüklü avukatlık ücretleri vermek zorunda kalacak. TC kimlik numarası ile kimin üzerine neler kayıtlı bunlar ortaya çıkacak. Özellikle veraset konularında insanlar hem Türkiye’de hem Almanya’da vergi vermek durumunda kalacak” ifadesini kullandı. 

    'İNSANLARDA TEPKİ VAR'

    İnal, “Almanya diyor ki önce ülkendeki mal varlığını sat sonra gel sosyal yardım kullan. Tamamıyla kişiyi sıfıra indiren bir uygulama. İnsanlarda bir tepki var. Hem Türkiye’den geliri var hem de Almanya’dan sosyal yardım alıyor. Birbirini ispiyonlayan var. Ama kimse empati kurmuyor. Asgari ücret nedir diye bakmıyor. Sosyal yardım alanların çoğu çocuğunu evde bırakıp çok az paraya çalışıyor” dedi. Sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili olarak büyükelçiliğin, sivil toplum örgütlerinin bilgi vermesi gerektiğini anlatan İnal, en alt düzeydeki en eğitimsiz kişilerin bundan etkileneceğine işaret etti.

    Türkiye ve Almanya
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    'VERGİ KAÇIRMA'DAN HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

    Avrupa Türk İşadamları Birliği Başkanı Ahmet Güler, Almanya’da sosyal yardım alıp da mal varlığını beyan etmeyenlerin alacağı cezaları ise, “Sosyal yardım kesilecek. Vergi kaçırmadan dolayı cezayi müeyyide uygulanacak. Cezai sorumluluktan dolayı hapis cezası uygulanabilir. Almanya’da emeklilik maaşı alıyorlarsa buna el konulabilir. Türkiye’ye geri dönebilirler. Gidip kendini ihbar eden kişi ise sadece vergiyi ödeyecek cezayi sorumluluktan kurtulacak” şeklinde özetledi. Uzmanlara göre, Türkiye hükümetinin Otomatik Bilgi Transferi anlaşmasının sonuçlarını düşünmeden aceleyle imzaladığına işaret etti. Anlaşmayla üye bir ülke, kendisinden istenmesi durumunda vatandaşlarının banka bilgilerini diğer üye ülkelere vermesi zorunlu.

    Etiketler:
    Inal Unternehmens- & Steuerberatung, Avrupa Türk İşadamları Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Süreyya İnal, Ahmet Güler, Avrupa, Almanya, Türkiye
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